Proiectele primarului Cătălin Cherecheş dau roade

Ani la rând, municipiul Baia Mare a fost dat ca exemplu negativ atunci când venea vorba despre poluare. Astăzi însă lucrurile s-au schimbat. Baia Mare este cel mai verde municipiu din România. Şi acest lucru este confirmat de datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică. Potrivit acestora, Baia Mare este singurul municipiu din România care depăşeşte normele impuse de Organizaţia Mondială a Sănătăţii de 50 metri pătraţi/locuitor suprafaţă spaţii verzi, având 119,2 metri pătraţi/ locuitor suprafaţă spaţii verzi.

Începând cu anul 2012, primarul Cătălin Cherecheş a realizat un studiu pentru fiecare cartier, studiu prin care s-au reabilitat zone verzi, s-au regenerat şi s-au construit altele noi. De asemenea, în toamna aceluiaşi an, la iniţiativa lui Cătălin Cherecheş a fost lansată o amplă acţiune de plantare a arborilor şi arbuştilor, aceasta având drept scop revitalizarea municipiului Baia Mare, creşterea gradului de confort al cetăţenilor, dar şi a calităţii vieţii acestora. Reabilitarea Câmpului Tineretului, regenerarea Parcului Municipal „Regina Maria”, reabilitarea zonei cu lacul din acest perimetru, realizarea Parcului Public Central din zona Bulevardului Unirii, dar şi a Parcului Mara au fost doar câteva dintre proiectele care au transformat municipiul Baia Mare într-o oază verde. La acestea se mai adaugă reabilitarea sensurilor giratorii prin plantarea a mii de flori de diferite soiuri, dar şi standardele de curăţenie impuse de primarul Cătălin Cherecheş în municipiul Baia Mare.

Potrivit primarului Cătălin Cherecheş, această certificare venită din partea Institutului Naţional de Statistică reprezintă un pas major spre continuarea proiectelor pentru Baia Mare. Şi este vorba despre înfiinţarea Parcului Colonia Topitorilor, a Parcului Craica, extinderea Parcului Municipal „Regina Maria” în vederea realizării Parcului Castanelor, dar şi realizarea Parcului Natural Firiza care va îngloba zone de agrement importante din judeţ.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Devenind primar al municipiului Baia Mare, mi-am asumat regenerarea zonelor verzi din municipiu, iar rezultatele nu doar că le vedem noi, băimărenii, ci ele au fost certificate, spre bucuria noas­tră şi de către forurile abilitate. Am satisfacţia, după cîţiva ani în care am muncit alături de băimăreni pentru a face un oraş civilizat şi mai frumos, să fim declaraţi şi certificaţi ca fiind cel mai „verde” municipiu reşedinţă de judeţ din România. Acest lucru ne arată că suntem pe drumul corect şi, pe lângă investiţiile mai mici sau mai mari realizate până acum, să continuăm următoarele proiecte: în­fiinţarea Parcului Colonia Topitorilor, extinderea Parcului Municipal „Regina Maria” cu o suprafaţă de cinci hectare care se va numi Parcul Castanilor, Parcul Craica, Parcul Natural Firiza în care va fi înglobată zona de agrement Văratec-Ba­raj, zona La­cul Bodi Ferneziu, zona Izvoare, zona Cetăţii Baia Mare de pe Valea Borcutului, malurile râului Să­sar, dar şi extinderea proiectului de reabilitare a Câmpului Tineretului cu zona Monumentului Ostaşului Ro­mân, respectiv cu reabilitarea Ştrandului Municipal. Aşadar, nu ne oprim aici la această certificare obţinută, ci ne continuăm proiectele pentru Baia Mare într-un mod serios, strategic şi aplicat.”

La finele anului 2017, conform datelor centralizate de către Institutul Naţional de Statistică, la nivel naţional, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive, era de 26.639 hectare, la nivelul oraşelor şi municipiilor din România, fiind astfel repartizaţi pe un locuitor, în medie, 21,3 metri pătraţi/suprafaţă spaţii verzi.

