Codrea Vasile – trimis în judecată pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene

– a beneficiat de fonduri nerambursabile în sumă de 441.497 lei –

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj – Biroul Teritorial Baia Mare au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului CODREA VASILE sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, şi fals în declaraţii.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în perioada 2008-2016, inculpatul Codrea Vasile a depus cu rea-credinţă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false şi inexacte, în scopul obţinerii sprijinului financiar pe suprafaţă, pentru suprafeţe de teren pe care nu le deţinea în realitate. Într-unul dintre cazuri, inculpatul a depus o declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care rezulta, contrar realităţii, că deţine un teren în suprafaţă de 30 ha.

Urmare a demersurilor frauduloase efectuate, inculpatul Codrea Vasile a beneficiat de fonduri nerambursabile în valoare de 441.497 lei, sumă cu care A.P.I.A. s-a constituit parte civilă în procesul penal, la care se adaugă accesorii fiscale calculate de la data efectuării fiecărei plăţi, până la data efectuării plăţii integrale a debitului principal.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile ce aparţin inculpatului Codrea Vasile.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Maramureş cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.