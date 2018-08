De la matematică… la arta plastică

A lăsat cifrele şi calculele matematice pentru arta plastică. Maria Berciu a fost timp de 32 de ani profesoară de matematică. Se consideră o dăscăliţă bună despre care elevii săi au păstrat amintiri frumoase. A avut un moment în viaţă în care a simţit că trebuie să-şi pună pe pânză trăirile, sentimentele şi să prezinte cu ajutorul penelului frumuseţea lumii pe care de multe ori o ignorăm din cauza grijilor prea multe.

Aşa s-a născut expoziţia sa personală “Amurg” care poate fi vizitată până în 19 august în Salonul Artelor al Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare. Lucrările sunt diverse. “Vedem o gamă largă de lucrări, atât ca tematică, cât şi ca stil de abordare şi ca cercetare personală. Găsim astăzi o altă formă de comunicare, o altă formă care întregeşte personalitatea sa. Dacă urmăriţi lucrările Mariei Berciu o să remarcaţi diferite direcţii de investigaţii: peisaje citadine, mişcarea apei, investigaţii în abstract”, a remarcat conf. univ. dr. Adrian Chira.

La rândul său, lect. univ. dr. Ioan Anghel Negrean a afirmat că se observă o evoluţie în plan artistic în cazul Mariei Berciu. “Maria Berciu pentru mine este un pariu câştigat. Face parte din acele exemple notabile din pictura băimăreană care a reuşit să se desprindă la un nivel artistic cerut de ştacheta valorilor Centrului Artistic Baia Mare. A ajuns la un punct important în care face dovada talentului, dar şi a acumulărilor, a înţelegerii culorilor, a raporturilor contrastelor, a tuturor acestor lucruri frumoase care însoţesc un pictor atunci când e în faţa pânzei şi creează lucrări frumoase, expresive. Se vede bucuria de a picta, bucuria de a fi în faţa pânzelor şi de a da lumii aceste frumuseţi, imagini plastice grăitoare prin formă, compoziţie şi culoare”, a punctat Ioan Anghel Negrean.

Entuziasmul pentru arta plastică s-a simţit şi la vernisajul de la bibliotecă. Maria Berciu i-a îndemnat încă o dată pe cei prezenţi să ia pensula, culorile şi să se apuce de pictură. “În matematică e obligatorie respectarea anumitor reguli. Nu poţi să schimbi ordinea efectuării operaţiilor, nu poţi să hotărăşti un alt rezultat. Am terminat Facultatea de Matematică în 1967. Întotdeauna am lansat la expoziţiile mele dorinţa de a pune mâna pe pensulă şi de a încerca să pictaţi. Ştiu că în aceşti cinci ani mi-a fost tare bine tot timpul când am fost cu pensula în mână. Eu am venit la facultate fără să ştiu nimic despre pictură. Când am mers la examen am întrebat din ce se dă examen şi mi s-a spus”, a subliniat Maria Berciu.

Expoziţia “Amurg” este organizată de Asociaţia Artiştilor Plastici Alexandru Şainelic” din Baia Mare.