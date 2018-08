Deputatul Adrian Todoran, în mijlocul protestatarilor: Sunt alături de voinţa românilor

Protestele ultimelor zile, îndreptate împotriva guvernării actuale, au scos oameni în stradă şi în Baia Mare. Câteva mii de manifestanţi au mărşăluit prin municipiu, afişând mesaje anti-PSD şi cerând demisia Executivului condus de Viorica Dăncilă. Printre cei care au protestat la scenă deschisă a fost şi deputatul Adrian Todoran, vicepreşedinte al Partidului Mişcarea Populară, singurul dintre parlamentarii judeţului care s-a alăturat manifestanţilor. El îşi explică ieşirea publică prin faptul că, în calitate de reprezentant al opoziţiei, o astfel de atitudine este una de dezaprobare a modului în care Coaliţia PSD – ALDE conduce în prezent ţara.

„Atâta vreme cât vorbim de un protest paşnic, iar în Baia Mare a fost unul lipsit de incidente, fapt pentru care jandarmii şi poliţiştii de aici trebuie daţi exemplu la centru, participarea în rândul manifestanţilor este una care exprimă faptul că mă opun cu vehemenţă actualei guvernări. În acest fel nu se mai poate continua. Cabinetul Dăncilă nu are viziune faţă de modul în care trebuie administrată România. Se merge într-o direcţie total greşită. Preţurile cresc de la o zi la alta, ratele bancare se măresc, puterea de cumpărare, la modul general, scade. Mediul de afaceri este grav afectat, în special pentru lipsa de predictibilitate. Incertitudinea şi nesiguranţa financiară au creat sincope mari pentru agenţii economici, mulţi reducându-şi activitatea sau disponibilizând angajaţi.

În tot acest timp, îl vedem pe baronul tuturor minciunilor, Liviu Dragnea, preocupat să îşi asigure achitarea, în dosarele penale pe care le are. Este incredibil să constatăm că în doar 12 zile de la condamnarea sa pentru abuz în serviciu, a reuşit performanţa istorică să scoată fapta în afara Codului Penal. Aşa ceva nici pe vremea guvernării comuniste nu s-a întâmplat. Pentru nimeni nu s-a modificat legea penală, pentru a scăpa de pedeapsă. Iată că pentru un derbedeu politic de Teleorman se poate. Şi, de parcă nu era suficient, s-a dictat şi eliminarea Codruţei Koveşi, incomodul procuror-şef al DNA. Să ajungă acolo cineva care nu îi va mai deranja pe corupţii din PSD şi ALDE.

Toate acestea, precum şi pentru faptul că am vă­zut interesul deosebit al românilor plecaţi din ţară, pentru a munci în condiţii mai bune şi a câştiga suficient încât să ducă o viaţă decentă, m-au determinat să ies în stradă, să solidarizez cu demersul lor, chiar dacă am fost singurul parlamentar prezent acolo. Poate pe ceilalţi nu îi interesează sau nu pot participa pentru că le interzice partidul. Eu nu am astfel de restricţii şi am fost alături de oameni. Este un fapt unic în istoria acestei ţări, când milioanele de români plecaţi în străinătate iau atitudine, cerând o Românie fără corupţi şi fără condamnaţi penali în funcţii de conducere. Respect protestatarilor paşnici, respect celor care iau atitudine şi condamnă public faptul că ţara a încăput pe mâna unor lichele politice”, a spus deputatul PMP, Adrian Todoran.

Cătălin MAN

(P)