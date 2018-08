An bun pentru cereale

Fermierii au obţinut producţii bune la cereale în acest an datorită ploilor abundente din lunile de vară. Astfel, producţia la grâu a trecut de 5 tone la hectar. Şi porumbul merge bine. Problema cu acesta a fost doar atacul mistreţilor în zonele cu risc, aceştia distrugând o bună parte din recolte.

O altă problemă a marilor fermieri este şi faptul că nu găsesc mână de lucru, aşa că toate muncile câmpului le fac, în general, în familie. Cornel Butuza, agricultor în Remetea Chioarului, ne-a explicat: „Am cultivat 2,7 hectare de grâu şi am avut circa 14 tone producţia per total. Am trei hectare de porumb, care a mers cel mai bine anul acesta, aşa ca şi cum ar fi fost irigat. Am mai pus şi 35 de arii varză de toamnă. Deci una peste alta, a fost un an bun din punct de vedere agricol. Faţă de anii trecuţi, nu a necesitat să facem multe cheltuieli nici cu irigatul plantelor, că a fost ploaie din belşug. La final când o să tragem linie cred că vom ieşi pe plus. De fapt, întotdeauna am ieşit pe plus dacă am muncit cum trebuie. Cea mai mare problemă a noastră este că nu găseşti oameni la lucru. Şi care ar putea veni, nu o fac deoarece au ajutor social, aşa că toate muncile le facem noi în familie, cu fiul, cu soţia şi mai am un prieten care mă mai ajută. Are o combină de scos cartofi şi colaborăm. El are vreo 4 ha de cartofi. Am şi eu un utilaj de scos cartofi, mai simplu, semiautomat, dar pentru casă e bun”.

Bolile la pomii fructiferi, favorizate de vremea umedă

Şi fructele din livezi s-au dezvoltat destul de bine, însă ploile abundente au adus cu ele şi boli mai multe. Astfel, fermierii s-au confruntat cu atacul de rapăn ceva mai mult decât în anii trecuţi: „Am aproximativ 25 de hectare din care 4,6 ha livadă, meri, peri şi pruni. Cartofi am pus 56 de arii. Circa 20 hectare sunt cu porumb şi grâu. La grâu am avut o producţie destul de bună, cam 5.500 kg la hectar. Porumbul e foarte frumos. Nici într-un an nu a fost aşa de frumos. L-au avantajat ploile multe, căldura, deci toţi aceşti factori au favorizat dezvoltarea porumbului. Singura problemă pe care o avem este legată de porcii mistreţi. Au cam distrus pe unde au umblat, mai ales soiurile extratimpurii. În rest a fost bine. Am făcut faţă şi bolilor, dăunătorilor. La pomii fructiferi a fost ceva mai mult atac de rapăn, din cauza ploilor şi diferenţelor de temperaturi dintre zi şi noapte. Făinare am avut în primăvară foarte puţin. În rest, e bine… Pe toată această suprafaţă lucrăm doar noi, familia: eu cu băiatul şi soţia. Dar şi copilul e la facultate la Cluj, aşa că vine când poate, aşa că tot pe noi rămâne lucrul. Mă mai ajută prieteni, oameni, ce prind şi eu. Am şi utilaje, două tractoare, unul de 105 CP, iar altul de 51 CP pentru tratamente, cu care mă descurc destul de uşor”, ne-a precizat şi Marcel Ardelean, un alt fermier din zona Chioar.