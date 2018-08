Cultura cartofului, afectată de mană şi Colorado

Anul acesta a fost bogat din punct de vedere al precipitaţiilor, însă apa în exces a cauzat apariţia multor boli şi dăunători. Cartoful a avut de suferit mult din acest punct de vedere, pe mai multe planuri: atacul gândacului de Colorado şi mana.

Mana cartofului a căpătat chiar caracter epidemic, în unele zone. Acolo unde nu s-au făcut tratamente, ori nu s-au respectat indicaţiile fitosanitare, culturile au fost decimate. Melania Oltean, coordonator Oficiul Fitosanitar Maramureş, ne-a explicat: „Dacă vorbim de cultura cartofului, anul acesta am avut un atac foarte mare de mană a cartofului, care începând din luna iulie, când ploile au fost frecvente, s-a propagat rapid în toată cultura, indiferent de suprafaţă şi de proprietar. Ea a fost foarte greu ţinută sub control, prin urmare uneori a căpătat caracter epidemic, iar unele culturi au fost deja distruse. Totuşi, indicaţiile noastre către fermieri au fost de a aplica tratamentele fitosanitare împotriva manei, astfel încât să oprim trecerea bolii de la vrej la tubercul, stopând infecţia la acesta. Unde s-au aplicat tratamentele adecvate, la timp, cu produsele recomandate de noi, au avut efect, iar recoltele au fost salvate. Un mare rol în eficacitatea tratamentelor îl au şi utilajele cu care se face tratamentul. Nu este acelaşi lucru când utilizăm pompele de stropit specifice culturilor, sau folosim pompele de erbicidat, ce au anumite duze şi care nu sunt reglate corect. Atunci nici eficacitatea tratamentelor nu este cea scontată. Tot în acest sens am observat că, în unele cazuri, unii fermieri nu au respectat indicaţiile noastre utilizând, în tratarea gândacului de Colorado, produse de contact. Se ştie însă că la noi acest dăunător dezvoltă două, trei generaţii pe an şi uneori acestea se întrepătrund. Eclozarea se face din nou eşalonat. Prin urmare, tratamentul cu produsele de contact nu prea îşi are efectul. Acesta este motivul pentru care se recomandă în aceste cazuri produsele sistemice care timp de circa 14 zile au protecţie asupra culturii. Atunci eclozarea ouălor nu se mai produce, ori fiecare ou eclozat produce o larvă care prin hrănire moare imediat! Aici s-au făcut greşeli, că nu au fost respectate indicaţiile noastre… Dar peste toate acestea, din punct de vedere agricol, avem un an foarte bun, bogat în producţie, destul de sănătos din punct de vedere fitosanitar”.

Condiţii climatice atipice

Diferenţele mari de temperaturi între zi şi noapte, precum şi umiditatea excesivă a solului au favorizat apariţia diferitelor ciuperci şi bacterii, care au atacat frunzele plantelor. De asemenea, generaţiile de dăunători s-au succedat într-un număr mult mai mare decât de obicei, lucru greu de ţinut sub control: „Condiţiile climatice atipice zonei noastre, dar şi întregii ţări au favorizat dezvoltarea unor ciuperci de tip făinări, alte pătări ale frunzelor, bacterii şi, nu în ultimul rând, dăunătorii. Temperaturile ridicate, deşi pe un front atmosferic de umiditate mare, au favorizat şi dezvoltarea dăunătorilor, specifici fiecărei culturi agricole. De asemenea, din cauza temperaturilor ridicate, s-au succedat generaţiile. Prin urmare, dacă un dăunător dezvolta două generaţii pe an pentru zona noastră, în acest an s-ar putea să avem trei, patru generaţii complete, mai ales în cazul în care vom avea toamnă lungă şi caldă. În acest sens, a fost foarte greu de ţinut sub control, mai ales în culturile de cartof, starea fitosanitară bună. Pământul a fost umed, deoarece a plouat frecvent, aproape zilnic, unele ploi având caracter torenţial. Nici utilajele nu au putut intra. Ceea ce s-a putut face totuşi a fost ţinerea sub control a focarelor cu atomizoarele de spate”, a conchis ing. Melania Oltean.