Grădiniţă în construcţie la Ilba

O grădiniţă nouă se ridică în satul Ilba din comuna Cicîrlău. Investiţia, în derulare prin fonduri europene nerambursabile, are termen de finalizare sfârşitul anului viitor. De asemenea, un alt proiect vizează reabilitarea şcolii din vecinătatea grădiniţei. Şi aici, lucrările vor cuprinde modernizarea, atât interioară, cât şi exterioară, inclusiv curtea şcolii.

Sorin Lupşe, primarul comunei Cicîrlău, ne-a explicat: „Construcţia grădiniţei noi din Ilba este în derulare. Aceasta se face de la zero. Lucrările au ajuns la faza de placă şi stâlpi de susţinere. Investiţia este realizată pe fonduri europene, prin AFIR, iar termenul de finalizare e decembrie 2019. Valoarea proiectului – peste un milion de lei, plus TVA. De asemenea, acum suntem în discuţii cu proiectantul despre ce dorim să facem la Şcoala nr. 1 din Ilba. Aceasta este o investiţie prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Concret, la şcoală vom moderniza terenul de sport, modificări ale sălilor de clasă, parchet, gresie prin clase şi pe holuri. Practic vom reabilita integral clădirea. Aici am ajuns la faza de proiectare şi dacă totul decurge bine, sper ca prin septembrie să ne apucăm efectiv de lucru. Termenul de execuţie sper să nu fie mai mult de şase luni de zile. Elevii şcolii, cât timp se va lucra pe partea exterioară, nu vor fi deranjaţi. După aceea voi avea o discuţie cu doamna director şi cred că îi vom muta pe copii la Şcoala nr. 2, pe timpul lucrărilor la interior. Asta ar fi o lună jumătate, maximum. În această perioadă, probabil că o parte dintre elevi vor merge la cursuri de dimineaţă, urmând ca restul să aibă orele de curs după-masa”.

Un alt obiectiv important pentru cei din Ilba este şi căminul cultural, care tocmai a fost reabilitat, urmând să fie inaugurat mâine, de Sf. Maria. Investiţia la instituţia de cultură este în valoare de 300.000 euro şi s-a realizat tot prin Agenţia Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.