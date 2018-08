Tinerii din judeţ cu vârste cuprinse între 18 şi 25 ani se pot înscrie până în 24 august pentru un schimb de tineret ce va avea loc în Barret-sur-Meouge (Marseille, Franţa), mijlocit de asociaţia “Team for Youth” Baia Mare. Proiectul îşi propune să creeze o oportunitate de mobilitate internaţională pentru participanţi şi să ofere o şansă de educaţie non formală într-un mediu inedit. Acesta se va desfăşura între 5 şi 16 octombrie a.c. Cazarea, masa şi costurile de trai vor fi asigurate în baza programului Erasmus Plus. Totodată, costurile de transport se vor rambursa. Doritorii pot aplica la adresa remus@t4uth.ro.