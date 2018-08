Teodora Dănţăuşa, o voce a Maramureşului ce aduce numai trofee

Are şapte ani şi participă la manifestări artistice de doar câteva luni, însă, de fiecare dată, Teodora Maria Luca – cunoscută ca Teodora Dănţăuşa – cucereşte juriile competiţiilor muzicale din întreaga ţară. Cel mai recent premiu este chiar trofeul junior al festivalului de interpretare muzicală „Ursul din Carpaţi” în cadrul căruia Teodora, elevă în clasa I a Colegiului de Arte din Baia Mare, a impresionat prin interpretarea piesei „Multe fete-s mânioase”, preluată din repertoriul regretatei artiste Titiana Mihali.

Concurentă la trei secţiuni

Peste 180 de copii şi tineri talentaţi din întreaga ţară au participat în 11 şi 12 august, la cea de a doua ediţie a festivalului de interpretare muzicală „Ursul din Carpaţi”, găzduit de staţiunea turistică Straja din municipiul Lupeni (Hunedoara). În acest an, competiţia a propus o multitudine de secţiuni – muzică uşoară, populară, patriotică, instrumentală şi dans, astfel că Teodora, singura participantă din judeţul Maramureş – pregătită de prof. Mircea Patovan din Seini, actriţa Sanda Savolszky de la Teatrul Municipal Baia Mare şi prof. Maria Seraz de la Palatul Copiilor Baia Mare – a concurat la trei dintre ele (muzică uşoară, populară şi dans). Periplul elevei de la Colegiul de Arte în spaţiul competiţional al muzicii a început însă doar de câteva luni, dar, la fiecare participare, copila a reuşit să impresioneze juriile, fiind recompensată cu trofee, premii şi diplome. Cea dintâi experienţă a fost bifată în luna aprilie a acestui an, la ediţia a cincea a festivalului-concurs naţional „Fii star în ţara ta!” ce a avut loc în municipiul Vulcan (Hunedoara). Deşi competiţia a fost acerbă, reunind peste 300 de copii din ţară, Teodora Dănţăuşa a cucerit două trofee, atât la secţiunea de muzică uşoară, cât şi la cea de muzică populară. Palmaresul elevei de la Colegiul de Arte s-a îmbogăţit rapid cu trei premii I şi alte două trofee obţinute la ediţia a doua a festivalului naţional de muzică, teatru, dans şi modelling „Voce de artist” derulat în luna iunie la Craiova (Dolj). În luna iulie, Teodora a câştigat simpatia juriului festivalului internaţional de muzică uşoară, clasică, instrumentală şi populară „Iubesc Muzica” (ediţia a doua), găzduit tot în Craiova. Şi de la această competiţie muzicală, eleva de la Colegiul de Arte s-a întors acasă cu trei premii I şi două trofee.

28 de spectacole de la începutul anului

În paralel cu activitatea muzicală, Teodora practică dansul fiind, de la vârsta de patru ani, membră a ansamblului „Dănţăuşii Palatului Copiilor” din Baia Mare (prof. coregraf Maria Seraz). Astfel, alături de colegii ei a participat la o serie de evenimente, cum ar fi: festivalul naţional „Hori şi joc în Maramureş”, festivalul internaţional „Am fost ş-om fi”, festivalul „Mini Ursuleţul de Aur” ori festivalul internaţional „Ursuleţul de Aur”. În total, doar în acest an, Teodora Dănţăuşa a avut 28 de spectacole fie ca solistă, fie ca dansatoare a Palatului Copiilor, pe agenda sa notându-se, totodată, şi prezenţe la evenimente locale organizate peste tot în judeţ, dar şi apariţii televizate (Naşul TV, Orizont TV, Antena 1 Transilvania, Alpha Media TV). Până la finalul anului, eleva Colegiului de Arte are programate participări la diferite competiţii muzicale din ţară, dar şi din străinătate, astfel că, în luna octombrie, va urca pe scena unui festival internaţional ce va avea loc tocmai în Sofia, Bulgaria. De instruirea muzicală de excepţie a Teodorei se ocupă prof. Mircea Patovan din Seini, alături de care copila se pregăteşte zilnic aproximativ două-trei ore. Până în prezent, eleva Colegiului de Arte are înregistrate, în studio, nouă piese, trei făcând parte din repertoriu folcloric, iar restul fiind compoziţii aparţinând muzicii uşoare. Cât de curând, Teodora va înregistra şi două videoclipuri, unul dintre ele fiind programat a se filma tocmai în Chişinău. Toată activitatea elevei de la Colegiul de Arte poate fi urmărită online, pe pagina de Facebook şi canalul Youtube, denumite după numele de scenă – Teodora Dănţăuşa.