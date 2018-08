Lipsesc rampele de acces pentru persoanele cu handicap

Persoanele cu handicap locomotor, care se deplasează în scaun cu rotile, au acces greu în anumite instituţii ale statului, sau chiar deloc în altele. Asta din cauza lipsei rampelor de acces, a platformelor sau a elevatoarelor pentru etajele superioare – deşi legea prevede această obligaţie. Agatha Hory este una dintre persoanele cu handicap care se lovesc de această problemă.

Agatha Hory ne-a explicat: „Sunt artist plastic licenţiat. Am absolvit Facultatea de pictură din Baia Mare. Sunt cu handicap locomotor şi mă deplasez în scaun cu rotile, atât cât îmi permit condiţiile oraşului. Sunt artist liber, nu fac parte din organizaţiile din breaslă, dar sunt activă, am avut 5 expoziţii personale în Baia Mare şi participări colective în ţară şi străinătate. Colonia Pictorilor, spre exemplu, stabiliment de interes comunitar, proiectat, realizat şi inaugurat cu sprijinul autorităţilor locale, nu este vizitabilă pentru persoanele cu handicap locomotor, nici poarta pietonală principală, nici cea laterală, clădirea expoziţională sau vreuna dintre celelalte clădiri. În ziua inaugurării, nu dispunea nici măcar de rampe de acces exterior-interior, ca să nu mai vorbim de accesibilitatea în interior, la etaj şi mansardă, pentru că în acest ansamblu cu veleităţi europene nu a fost proiectat elevator intern, extern sau alt mijloc de acces. În acest fel, niciun cetăţean cu handicap locomotor nu a putut participa până acum la evenimentele Coloniei. Menţionez că nici celelalte spaţii ale UAPR nu asigură acces pentru persoanele cu handicap. La Muzeul de Artă este o singură rampă exterior-interior, dar accesarea sălilor de expoziţie de la parter este greoaie, la etaj fiind imposibilă. La Muzeul de Istorie – situaţie similară. La Turnul Măcelarilor, la fel. La sălile Millenium I, II şi III – lipsesc accesele pentru cei cu handicap locomotor. La Casa de Cultură a Sindicatelor, nu ai acces. Nici la Ţinţirim, Turnul Ştefan, biserici nu este acces bun pentru persoane cu handicap. Biserica catolică „Sfânta Treime” a înfiinţat la etaj o galerie de artă, unde persoanele cu handicap nu au acces – reverendul Roman Janos aşteaptă sprijin şi aprobări pentru instalarea unui elevator. Teatrul Municipal are rampă exterioară de acces, care permite accesul în sala de spectacole, însă Sala Studio este inaccesibilă. Nici străzile nu asigură autonomia fotoliului rulant, din cauza denivelărilor de pe carosabil şi trotuare, respectiv a bordurilor, astfel că cei cu handicap locomotor nu se pot deplasa decât cu însoţitor. Sunt foarte puţine tronsoane, scurte şi acelea, unde putem să ne deplasăm fără ajutor cum ar fi: Minerilor – Moara Veche – Penny – Pod Săsar. Avem şi cazuri lăudabile: Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” – accesul persoanelor cu handicap locomotor este foarte bine realizat; Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza” – la fel; precum şi Colegiul de Arte. Nu pot decât să sper că sesizarea mea va declanşa o cât de mică sensibilizare, iar dacă nu, legile vor trebui puse totuşi în practică”.

Controale la instituţii pe tema accesului persoanelor cu dizabilităţi

Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială (AJPIS) Maramureş are un serviciu specializat care se ocupă de controlul la instituţiile statului în ceea ce priveşte accesul, de orice fel, al persoanelor cu dizabilităţi locomotorii. Ovidiu Morar, directorul executiv al AJPIS Maramureş, ne-a precizat: „Avem un serviciu la noi în instituţie care se ocupă cu accesul la mediul informaţional şi fizic al persoanelor cu dizabilităţi în instituţii. Există şi campanii tematice, legate de această problemă, pe care le derulăm şi sunt prioritare. Colegii mei au făcut controale pentru rampe la primării. De asemenea, pentru mijloacele de transport care trebuie să fie specializate pentru persoanele cu dizabilităţi. Deci s-au făcut controale pentru toată gama de accesorizări pentru persoanele cu deficienţe, inclusiv toalete specializate pentru această categorie de persoane. Legea obligă pe toată lumea, dar ca la noi la nimenea. Adică facem o legislaţie, dar ar trebui oarecum să avem şi o strategie. Dacă avem o legislaţie care ne obligă să avem rampe, este oarecum firesc să obligăm şi decidenţii să includă în bugetele din perioada imediat următoare apariţiei legislaţiei bani şi să aloce aceste sume pentru construirea acestor rampe de acces. Bineînţeles că şi unele sume plătite pentru construirea unor sisteme elevatoare sunt exorbitante. Spre exemplu, Palatul Administrativ din Baia Mare are două asemenea sisteme care ridică cărucioarele pe o platformă, trecând peste acele trepte de la intrare. Există variante mai ieftine, dar în primul rând trebuie să existe bugete alocate. În multe situaţii, vedem bună credinţă, mai ales la primăriile din zona rurală, unde au înţeles nevoia acestor rampe. Dar unele au făcut aceste rampe de formă, nu se pot folosi, au înclinaţie de 45 de grade. La controalele efectuate s-au aplicat şi amenzi. Sunt pe rol şi nişte procese. Dacă intrăm în detalii, există indicatori şi pentru persoanele care suferă de deficienţe de văz, de auz, deci sunt multe alte chestiuni care ne lipsesc…”