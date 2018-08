O româncă de elită

Sistemul de învăţământ românesc, pe bună dreptate, este adesea criticat. Când mă gândesc la procentul de analfabeţi funcţionali, nu mă cuprinde euforia. Adevărul este că trebuie repede îndreptat răul, că binele îşi vede de treaba lui. Avem profesori de excepţie, cu pricepere şi har pentru meserie, altfel tinerii români n-ar face performanţă în România şi la universităţi din lume. Aflându-mă departe de ţară, mă preocupă izbânzile româneşti peste Ocean, care trebuie cunoscute. Nu am uitat că, în urmă cu cinci ani, profesorul Ioan Aurel Pop (acum preşedintele Academiei Române) a fost selectat într-un top al celor mai buni 14 profesori din lume. Selecţia a fost realizată de Universitatea Oklahoma Outreach. Sunt mulţi români care fac performanţă. Am răsfoit un album din Arhiva Românilor din America şi am întâlnit numele unei românce de elită: Rada Mihalcea. Deoarece această cunună i-a fost pusă de oameni care nu se joacă cu gloria, nu dau titluri pentru aparenţe, nici doctorate la apelul de seară. Instanţa ştiinţifică este criteriul suprem. Rada Flavia Mihalcea a fost inclusă în topul elitelor din SUA, adică printre primii o sută de cercetători în domeniul ştiinţei artificiale din această ţară. Este absolventă a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, promoţia 1997 a Facultăţii de Automatizări şi Calculatoare. Profesorii îşi amintesc că Rada Mihalcea a fost unul dintre cei mai străluciţi studenţi. După un an de la absolvirea facultăţii, a trecut Oceanul, unde a obţinut titlul ştiinţific de doctor în automatizări şi calculatoare, la Universitatea Dallas-Texas. A mai obţinut încă un doctorat, în Lingvistică, la Oxford. A apărut în ediţia 2008-2009 a Anuarului “Who’s Who of America Women”, publicaţie care reuneşte cele mai importante femei din Statele Unite ale Americii. A câştigat mai multe concursuri, dar premiul oferit de Barak Obama, atunci preşedintele SUA, a fost special, deoarece statul american i-a finanţat necondiţionat şi fără limită bănească cercetările ştiinţifice pe o perioadă de cinci ani. Ceremonia decernării premiului a avut loc la Casa Albă. A fost şi un român pe lista celor 100 de elite, desemnarea fiind făcută de specialişti din 9 agenţii guvernamentale! Preocupările ştiinţifice ale cercetătoarei mi-au atras atenţia prin ineditul domeniului. Ce descoperire a ridicat-o pe doamna Rada în eşalonul superior al elitelor americane? A devenit renumită prin crearea unui soft prin care poate detecta minciuna, în urma analizei semantice a unui text, cu o mai mare acurateţe decât o poate face mintea umană. Aplicaţia foloseşte tehnici de învăţare prin care calculatorul să poată analiza înregistrări video ale unor cazuri reale. Nu voi insista asupra mecanismului aplicativ complicat, dar amintesc că metoda se foloseşte în procese în care inculpaţii au fost judecaţi şi condamnaţi fără ca decizia instanţei să aibă la îndemână testul ADN, cu scopul de a înlătura erorile judiciare. S-a analizat şi cât de des subiecţii acuzaţi au încercat să inducă în eroare instanţa prin folosirea de cuvinte şi expresii diferite. Algoritmul româncei poate înlocui testul poligraf, fiind mult mai eficace. Aplicaţia poate fi adaptată şi la interviurile de angajare. Specialiştii vor pricepe mai bine foloasele aplicaţiei. În prezent, doamna Rada Mihalcea este profesor asociat şi cercetător la Universitatea din Michigan. Aflu de la confraţii de la ziarul ”Făclia” din Cluj că de patru ani încoace Rada Mihalcea revine acasă, pe Someş, unde împreună cu Primăria municipiului organizează concursul „Tineri cercetători în ştiinţă şi tehnologie”, fiind premiaţi cei care dovedesc excelenţă şi aduc contribuţii extraordinare în domeniul lor. Concursul îi poartă numele. Cea inclusă în elita ştiinţifică americană a spus: ”Acest concurs ţine de valoarea de necontestat a cercetării care se face în România”. Nu cred că sunt cuvinte de protocol. Investiţia de timp şi bani a distinsei cercetătoare are un suport real. Elitelor li se cuvin reverenţe. Dar să nu uităm de cei mulţi. Ştiinţa de carte face un neam mai viguros. Şi acasă, după cum se vede, şi pe alte meleaguri.