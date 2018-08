Reportaj la Ocna Şugatag

Situată la poalele Munţilor Gutîi, comuna Ocna Şugatag (4.800 de locuitori) este renumită pentru apele sale cloro-sodice. Primarul Mihai Ivaszuc ne spune două noutăţi: “Un prieten din Paris a donat primăriei Ocna un set de materiale pentru amenajarea unui parc comunal, cu porticuri sportive, jocuri şi jucării pentru cei mici, miniterenuri de sport, volei, handbal, fotbal, baschet, balansoare, tobogane, mingi. Valoarea donaţiei este de 144.000 euro. În luna iulie a sosit transportul din Franţa şi a fost descărcat în curtea fostei Trezorerii. Urmează să amenajăm parcul într-un spaţiu larg şi să-i facem fericiţi pe copiii şi tinerii comunei noastre şi pe cei din zonă. A doua noutate este pentru tinerii din Sat Şugatag, unde cu fonduri europene, prin Grupul de Acţiune Locală, vom construi un teren de fotbal cu gazon sintetic. Un meşter popular din Breb a construit patru porţi maramureşene, la intrarea în cele 4 localităţi ale comunei. Pe plan cultural funcţionează Ansamblul folcloric „Urmaşii lui Pintea”, pregătit de rapsozii populari Maria şi Mihai Nemeş. Referindu-mă la canalizarea comunei, o spun cu satisfacţie, mai avem în lucru aproximativ 180 de metri şi cu asta vom încheia acest proiect. Constructor este firma SC Nord-Invest SRL. La Ocna Şugatag, avem multe pensiuni agroturistice, dintre care cea mai mare se numeşte „Marea Alpină”.

Vasile Pop (Taina, îi spun prietenii) administrează o unitate de prelucrare a lemnului, care restaurează şi construieşte biserici din lemn de brad şi stejar, monumente istorice. În prezent, se lucrează pe şantiere de restaurare, la Biserica monument istoric din Plopiş, la Biserica din Cîndeşti Vale, judeţul Dîmboviţa, şi la Mănăstirea Jercălău-Prahova. În total Vasile Pop Taina a restaurant 50 de biserici şi mănăstiri, de lemn, în toată România.

Am fost invitaţi la stîna de oi a familiei Şandor din Ocna Şugatag, ca să mîncăm un balmoş „adevărat”. Această familie de crescători de animale mari şi mici, de rasă, deţine 600 de oi, berbeci şi mioare pentru reproducţie, 18 vaci şi 3 juninci gestante, 3 cai, 2 măgari pentru tracţiune, 7 cîini mari de pază şi unul micuţ, care adună oile. Aceşti gospodari neobosiţi sunt: Tănase Şandor, soţia sa Maria, cei doi fii Laurenţiu şi Petre, cu nora Ioana şi nepoata Maria de 4 ani. Tănase Şandor ne spune: „Referitor la terenurile păşunabile, am închiriat de la primărie 45 ha şi avem 15 ha ale noastre. De la APIA Maramureş, am primit 1.600.000 lei, bani cu care ne-am cumpărat un tractor şi o presă de balotat fîn sau paie. De îngijirea oilor se ocupă ciobanii Ioan Cocîrcă şi Sandu Şnab, zi şi noapte. Ei locuiesc într-o căsuţă cu curent electric. Pe o plită, gazdele au preparat balmoşul, o combinaţie de zer gros, lapte prins, smîntînă şi caş din lapte de oaie. În acestă compoziţie, se fierbe mălaiul, într-un ceaun pus pe foc de lemne. Acasă la familia Şandor am văzut un porc de 300 kg, îngrăşat de doi ani, alături de doi porci de circa 200 kg cîte unul.