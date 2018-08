Brâncuşi, ambasador pe vecie, în America

În Salonul literar al părintelui Theodor Damian din New York, l-am întâlnit pe Ştefan Benedict, colecţionar de artă, care mi-a sugerat să vizitez expoziţiile cu lucrările lui Constantin Brâncuşi, organizate de Muzeul de Artă Modernă şi Muzeul Guggenheim. Sculpturile expuse în această vară americană fac parte din colecţiile celor două instituţii de artă. Cum nu am reuşit să-mi înfrumuseţez sufletul cu arta ascetică a lui Brâncuşi, nu m-am lăsat păgubaş, ci am recurs la un amplu articol din revista “The New York Review of Books” (tradus de Giulia Anghel). Încă de acum doi ani, când am văzut sculpturile lui Brâncuşi la Muzeul din Philadelphia, mi-am dat seama că sculptorul, născut în Hobiţa, este ambasadorul permanent al spiritului românesc în America. Nu am forţat această demnitate artistică, deoarece cinstea care i se dă, o sală imensă şi albume de invidiat, sunt argumentele prestigiului într-o ţară în care gloria este mişcătoare.

În această vară americană, în cufărul cu cărţi am pus celebra lucrare ”Brâncuşi împotriva Statelor Unite”, dăruită nouă de Petru Comarnescu. Peste care istoria artei moderne nu poate trece. Procesul merită reamintit. Deoarece un artist român a învins obtuzitatea ofiţerilor vamali americani, demonstrând cu probe că este vorba de artă, nu de obiecte derizorii. Aici şi o parte a criticii de artă din SUA l-a ajutat pe sculp­torul din România, deşi în acea perioadă locuia la Paris. Era în anul 1927.

Articolul, pe care mă sprijin, este o prefaţă la eveniment. Se referă la fiul de ţărani români, ajuns la Paris în acelaşi timp cu Picasso. A devenit ucenicul lui Rodin, dar a renunţat la metodele maestrului şi a reafirmat complet sculptura. Critica de artă americană afirma, în dese rânduri, că românul este considerat unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului XX. Peggy Gu­ggenheim, care a achiziţionat multe lucrări ale lui Brâncuşi, l-a numit ”ţăran pe jumătate zeu, pe jumătate om”. Am putea spune că este o vară cu numele lui Brâncuşi la New York. Americanii fac periodic asemenea expoziţii, tocmai pentru a revizui moştenirea unică a lui Brâncuşi.

Deşi a locuit o mare parte a vieţii la Paris, metropola New York a jucat un rol neobişnuit în biografia sa. Cel mai important colecţionar al operelor lui Brâncuşi a fost avocatul newyorkez John Quinn. Muzeele americane, încă din timpul vieţii artistului, se aflau într-o permanentă competiţie pentru lucrările sale. Chiar Brâncuşi spunea: ”Fără americani n-aş fi putut să creez toate acestea şi poate nici nu ar fi existat” (1955). Modernişti precum Steichen şi Ezra Pound i-au recunoscut geniul.

Interesul Americii pentru opera lui Brâncuşi a avut mai puţin de-a face cu faimosul proces, deoarece s-a vrut integrarea lui rapidă în cultura americană. Opera lui era un pilon pe care se sprijineau muzeele de artă. Înregistrează, şi astăzi, preţuri record pe piaţa artei. În biblioteca Salonului literar al părintelui Damian, am descoperit un poem al lui Carl Sandburg (1878-1967), intitulat chiar cu numele sculp­torului. Sandburg este unul dintre cei mai importanţi poeţi americani, dar şi un talentat prozator şi istoric.

Procesul lui Brâncuşi a schimbat mersul artelor moderne în lume. Expoziţiile de la New York mi-au lămurit nevoia de a descoperi întâmplări prin care România este luată în seamă. În articol se vorbeşte despre sculptorul român Constantin Brâncuşi. În drum spre Statuia Libertăţii, am fost în acord cu poemul lui Carl Sandburg. O, Brâncuşi, făurar de păsări şi început de lume modernă în artă! Cred că nu este puţin lucru. Îl consider pe geniul din Hobiţa ambasadorul nostru, pentru vecie, în America. În anul în care cinstim veacul de la împlinirea Ţării, e bine să nu uităm asta.