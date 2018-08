Kaiac-Canoe: Paul Perşe, argint şi bronz la naţionalele de juniori

Recent, pe pista olimpică de Kaiac-Canoe de la Bascov (Argeş) s-a desfăşurat Campionatul Naţional pentru Juniori. Băimăreanul Paul Perşe, care se află în ultimul an de juniorat, nu a mai reuşit să ne aducă aurul cu care ne-a obişnuit în ultimii trei ani. A cucerit, în schimb argintul în proba de Kaiac 1 1.000 m şi medalia de bronz în cea de K1 500 m. În acest an Paul s-a pregătit foarte puţin în kaiac simplu, el fiind ştroc în kaiacul de patru care a reprezentat România la europenele şi mondialele, acesta fiind unul dintre motivele ratării medaliei de aur. Paul Perşe a concurat pentru ultima oară sub culorile CS Simared Baia Mare, din sezonul următor urmînd să activeze pentru Dinamo Bucureşti.

Chiar dacă nu a cucerit nici o medalie, Carmen Lazăr a fost o surpriză plăcută pentru mulţi. După nici un an de activitate specifică, Carmen a reuşit să se bată de la egal la egal cu adversare care au concurat deja la campionate europene şi mondiale. Băimăreanca a izbutit să prindă chiar din serii finalele la K1 200 m (locul IV) şi K1 500 m (locul V). La concursul de selecţie care a urmat după naţionale, Carmen Lazăr a avut o evoluţie peste aşteptări. 29 de sportive au concurat la selecţie, iar Carmen a reuşit să prindă finala A la K1 200 m (locul IX) şi finala B la K1 500 (locul II). Primele 12 sportive vor întregi lotul naţional de anul viitor, băimăreanca numărîndu-se printre ele. CS Simared are un lot mult întinerit şi nu este mult pînă vom auzi de Bogdan Mezaroş, Luca Pop, Bogdan Terheş sau Eric Michiş, sportivi cu calităţi deosebite pentru practicarea acestui sport.