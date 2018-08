Practicanţi de vară la Liceul Agricol Seini

Managementul Liceului Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini este performant şi din punct de vedere economic, în sensul că unitatea educaţională valorifică legumele produse în serele şi solariile proprii, la orele de practică ale elevilor, realizând astfel bani în plus la buget unităţii de învăţământ.

Producţia este comercializată de către elevi, în timpul orelor de practică, la chioşcul liceului din centrul oraşului. Tinerii au astfel posibilitatea să înţeleagă întregul proces, de la sădirea plantei şi până la comercializarea fructelor acesteia. Elevii sunt răsplătiţi la începutul anului şcolar cu o parte din sumele obţinute din vânzarea produselor.

Prof. Mihai Pop, directorul liceului din Seini, ne-a explicat: „Elevii care termină la liceul nostru sunt buni profesionişti, putem lăsa solariile şi serele în grija oricărui elev, el va şti cum să facă întreţinerea, va vedea dacă apare o boală sau un dăunător pe plante şi are capacitatea să intervină, deci elevii noştri sunt bine instruiţi şi în domeniul practic, nu doar în cel teoretic. Problema este că se pierd după şcoală, deoarece nu se mai ocupă de agricultură după absolvirea liceului, de obicei îşi găsesc un loc de muncă în alt domeniu, Fermierii din zonă, cu care colaborăm, ne spun: Daţi-ne tractorişti, tehnicieni veterinari…, şi apoi nu se întâmplă nimic, deoarece elevii îşi găsesc de lucru în altă parte…

Noi îi învăţăm tot fluxul meseriei, avem la serele noastre de toate, producem tot felul de legume. În centrul oraşului, am înfiinţat un chioşc unde se vinde tot ce producem, elevii au un program stabilit pentru producţie şi comercializare. Există un regulament de funcţionare a fermelor didactice, care ne permite să vindem producţia, avem un cont de venituri, de asemenea deţinem carnetul de comercializare de la primărie, elevii îl completează zilnic, iar banii obţinuţi vin la şcoală prin profesorul de practică, sunt predaţi la contabilitate, de unde sunt depuşi în contul liceului şi după aceea îi putem utiliza pentru necesităţile şcolare. Elevul vede tot parcursul, de la plantare până la comercializare. În fiecare sezon, în ultimii trei, de când am introdus acest nou concept, o treime din sumele obţinute în acest fel sunt repartizate de Consiliul Local Seini ca premii pentru cei care au fost la practică. Elevii primesc 60-80 lei, în luna septembrie, la începutul noului an şcolar. Este o răsplată că au fost harnici. Şi în acest an, când începe şcoala, o parte din banii adunaţi în acest an vor fi oferiţi ca premii”.

Sere şi solarii

„În aceste sere şi solarii, elevii îşi desfăşoară activitatea practică, în completarea părţii teorerice predate la clasă. În spaţiile protejate, avem culturi diverse: roşii, ardei, vinete, în primăvară am avut spanac, salată, ceapă verde, am făcut răsaduri. Mă ocup de activitatea practică a elevilor de vreo 10 ani. Marea lor majoritate se implică în activităţile practice, le place ceea ce fac, deoarece aici învaţă. Mulţi, aplică şi acasă, în culturile proprii. Acum urmează să înfiinţăm culturile de toamnă. În total, avem 2 sere şi 6 solarii, plus intervalele dintre acestea. Tratamentele le facem tot cu elevii. Liceele tehnologice au ore de practică, fiecare învăţăcel trebuie să facă trei săptămâni de practică în vacanţă. Noi i-am eşalonat, ca să fie împărţiţi pe toată vara”, ne-a spus Gabriela Comiati, inginer agronom.

Seinenii cumpără

„Sincer vă spun, eu numai de aici de la chioşc cumpăr legume, deoarece am încredere că sunt bune şi nu s-au umplut peste măsură cu pesticide şi alte substanţe. Abia aştept dimineaţa să se deschidă ca să vin să-mi iau ce-mi trebuie”, a precizat Maria Zete.

„Calitatea legumelor produse aici, la liceul nostru cu tradiţie, este mult mai bună decât a celor din market. Cumpăr cu încredere absolut orice. Doar de aici îmi fac piaţa!”, a spus şi Valeria Pop.

Liceul agricol din Seini a fost, în anii comunismului, un etalon în ceea ce priveşte profilul horticol şi zootehnic. După 1990, şcoala a decăzut încet, dar în urmă cu şase ani, prin noua conducere, instituţia de învăţământ a început să se ridice din nou şi să atragă elevii interesaţi de o meserie agricolă.