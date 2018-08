Ce legătură are revista de cultură “Vatra Chioreană” cu fotografia de pe copertă? Aveam să aflu la lansarea acestui număr, undeva la o şură din Preluca, sub ploaia de pere, unde am ajuns după ce am urcat dealul blînd.

Mi-a fost dat să întîlnesc o lume demnă, oameni de cultură din comună, preoţi, politicieni, aleşi locali, artişti şi artiste din Baia Mare umpleau curtea gospodarului. Despre conţinutul literar-cultural au vorbit mulţi de acolo, s-au întrecut în laude la adresa truditorilor scrisului. Amfitrion al manifestării consacrate zilelor comunei Copalnic Mănăştur a fost scriitorul Vasile Dragomir, director fondator al revistei. Au fost invitaţi la cuvînt şi politicienii colegiului, un senator şi un deputat. “Vatra Chioreană” este revista Ţării Chioarului, care a dat Cetatea Chioarului, iar cetatea a dat cetăţenii Chioarului, dintre care au fost aleşi Ştefan Radoff şi Emil Hossu – despre aceştia s-au scris fluvii de litere elogioase. Au fost prezenţi şi cei care au aşteptat gulaşul, gogoaşele şi paharele de horincă, pe care Florin Pop le-a oferit pe taljere de muzică folk, după schimburi de amabilităţi şi băgări în seamă. Citiţi revista aceasta, dacă vă cade în mînă, şi veţi înţelege că face cinste comunei Copalnic Mănăştur şi oamenilor de acolo. (V.T.)