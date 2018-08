Proiect pe dezvoltarea turismului în Coltău

Administraţia locală din Coltău are în plan dezvoltarea turismului în comună. Asta pentru a atrage cât mai mulţi turişti şi totodată a-i ţine mai mult acolo, pentru ca aceştia să cheltuiască banii în Coltău şi nu în alte părţi.

Astfel, prin proiectul avut în discuţie şi implementat prin Grupul de Acţiune Locală se intenţionează, în primul rând, promovarea atracţiilor comunei în frunte cu Castelul Teleki: „Acum lucrăm foarte mult pe latura de turism. Avem un proiect în acest sens prin Grupul de Acţiune Locală, pentru promovarea turismului românesc. Am pregătit pe un ONG un proiect care face numai reclamă la ceea ce avem noi în Coltău în special şi în Maramureş în general. Vizitatorii care vin, nu se opresc în Coltău. Ei vin la noi, vizitează muzeul, iar a doua zi se duc în Maramureşul istoric. Seara se întorc, servesc cina la noi, dorm peste noapte şi apoi pleacă din nou. Noi ne gândim la nişte trasee turistice la terminarea reabilitării Castelului Teleki, ca să putem ţine vizitatorii mult mai mult la noi în comună şi astfel ei cheltuiesc bani tot aici, rămân banii în comună. Dar dacă vrei să atragi bani din turism, trebuie să şi investeşti în prealabil, ca să ai ce arăta turiştilor. Ne lipseşte, spre exemplu, un restaurant cu produse tradiţionale. Dacă vine un vizitator trebuie să-i dai un produs care este specific zonei. Noi nu avem un restaurant unde să vină 100 de turişti, să ia masa, să asculte o muzică cu doi, trei ceteraşi,că asta le place turiştilor când vin la noi în concediu. Să vadă tradiţiile locului unde stau! Am fost într-o localitate din Ungaria unde m-am întâlnit cu primarul de acolo. El are o făbricuţă de bere, manufactură totală în 100 de metri pătraţi şi face 8.000 litri de bere. Dacă am avea şi noi să-i oferim turistului o bere de casă, îi faci un ciolan afumat, un mic bun, odată l-ai câştigat şi va mai veni a doua oară. Ne-ar trebui şi un lac de pescuit, care ar mai completa peisajul… Dar cu o lipsă a fondurilor e foarte greu. Şi pe fonduri europene vedeţi cât trebuie să pedalezi până ajungi la final. Deci nu e simplă treaba, dar nu ne lăsăm”, a spus Csendes Lajos, primarul din Coltău. În acest moment Castelul Teleki se află în reabilitare completă, iar când va fi gata, obiectivul turistic va oferi o altă faţă comunei.