Târg apicol în Vişeu de Sus

Organizat de Asociaţia apicolă ”ApiVişeu” şi Primăria oraşului Vişeu de Sus, Târgul, aflat la a şaptea ediţie – 17 august 2018, s-a bucurat de o participare numeroasă, atât a stuparilor, cât şi a producătorilor de echipamente speciale.

Târgul a reunit producători şi comercianţi de miere şi produse apicole, unelte, accesorii şi utilaje apicole, tratamente, hrană pentru albine, ambalaje, miere, etc. ”Viitor sănătos” din Cluj-Napoca prezintă în fiecare an o gamă variată de echipament.

Târgul de miere a ocupat aleea din faţa Poştei, o zonă centrală a urbei, unde, pe tarabe, găseai expuse spre vânzare: miere de salcâm, zmeură, tei, mană polifloră, rapiţă, fânaţe, floarea soarelui şi, în premieră, miere coriandru a stuparului Ivaşko Simion, care a petrecut vara pastorală în Dobrogea. De asemenea, a fost prezentată o gamă diversificată de sucuri naturale, dulceţuri, polen, propolis, fagure, lăptişor de matcă, căpăceală de la miere, diferite preparate: miere cu tinctură de propolis, miere cu polen, tinctură de propolis, etc.

Asociaţia ”ApiVişeu” are un nr. de circa 70 membri, unii mai activi, alţii mai puţin interesaţi, dar numărul lor este în creştere, astfel, apicultorul Bota Gheorghe – Vişeu de Sus, începător fiind, a prezentat un stand foarte bogat, inclusiv lumânări artizanale din ceară, deosebit de frumoase, având şi o firmă pentru producţia de faguri. Cele mai multe familii de albine au apicultorii Ivaşko din Moisei (peste 500), Mezeniuc din Vişeu de Sus (peste 250), Ivaşcu din Moisei (200), Ardelean (peste 150 de familii).

Preşedintele Asociaţiei apicole “ApiVişeu”, ing. Ioan Sabău ne relatează: “Anul 2018 a fost din punct de vedere apicol bun la salcâm, unde s-au obţinut producţii de 15-20 kg/familia de albine, la tei – 8-10 kg/fa­milie, floarea soarelui – 10-15 kg/familie. Din cauza ploilor, la munte, zmeura nu a dat producţie şi tot din cauza ploilor, mierea de fâneţe a fost extrem de slabă. O problemă ar fi: subvenţiile pentru medicamente din cadrul PNA (Programul Naţional Apicol) nu se mai fac prin intermediul asociaţiei, ci personal la Baia Mare, când, până nu demult, acest lucru era posibil la asociaţia din Vişeu de Sus”.

Târgul a fost bun, câştig atât pentru apicultori, cât şi pentru localnici sau pentru turiştii aflaţi în zonă, conştienţi de calităţile mierii, un produs atât de sănătos pentru organism.