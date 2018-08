Administraţia Coaş, profit la buget din exploatarea pădurilor comunale

Primăria Coaş are în proprietate peste 800 hectare de pădure comunală pe care la administrează după cuviinţă. Astfel, administraţia exploatează în fiecare an masă lemnoasă completându-şi veniturile la buget, care şi aşa sunt mici. Cu banii obţinuţi, primăria plăteşte firma ce face exploatarea şi paza domeniului forestier.

Chiar şi aşa, banii din vânzarea lemnului vin mai greu, din cauza legislaţiei în vigoare. Totuşi, când se trage linie, bugetul local este mai consistent cu circa 100.000 de lei. Sabin Raţ, primarul Coaşului, ne-a explicat: „Fiind o comună mică şi veniturile noastre sunt mai mici ca la alte comune. Totuşi, avem noroc că deţinem circa 800 de hectare pădure, de unde mai putem aduce un venit în plus la bugetul local. Dar şi aşa, în anul acesta, din cauza ploilor abundente am fost în urmă cu încasările. Am marcat partiţiile, însă metodologia e mai anevoioasă, trebuie să o încarci pe SEAP, acolo să stea 15 zile, după care vine ITRSV-ul să facă verificările şi abia apoi putem merge să facem contractul cu firma de exploatare. Noi avem încheiate doar contracte de pază cu ocoalele silvice din Târgu Lăpuş şi Baia Mare, iar administrarea o facem noi. Marcajele şi evaluarea le fac ei, dar exploatarea şi vânzarea masei lemnoase o facem noi. Din banii obţinuţi plătim paza şi exploataţia. Realizăm în jur de 100.000 de lei”. (r.p.)