Roza – Rozalina, un festival de excepţie

Zile pline de evenimente au fost în Maramureş. Mai multe comune ale judeţului au îmbrăcat straie de sărbătoare. Astfel, în intervalul 18-19 august, la Rozavlea au fost organizate zilele comunei, eveniment care a fost posibil şi cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean. Manifestările gândite de organizatori au cuprins şi ”Întâlnirea cu fiii satului”, dar şi Festivalul deja consacrat ”Roza – Rozalina”.

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea: ”Le mulţumesc primarului Vasile Mîrza şi Consiliului Local pentru faptul că au primit Consiliul Judeţean ca şi organizator al acestui frumos festival, în anul Centenarului. Sunt 100 de ani de la Marea Unire şi lucrul acesta este extrem de important. Nu sunt însă singurele manifestări importante ale judeţului, dat fiind faptul că, anul trecut, Consiliul Judeţean a aniversat 25 de ani de existenţă, iar în acest an s-au împlinit 50 de ani de la reorganizarea administrativă a Maramureşului. Mulţumesc tuturor primarilor pe care i-a avut Rozavlea în aceşti 25 de ani, dar şi edililor de pe Valea Izei, care au fost alături de proiectele instituţiei judeţene în tot acest timp. Aniversăm şi 50 de ani de Maramureş, 50 de ani de când Maramureşul Voievodal s-a unit cu Ţara Lăpuşului, cu Ţara Codrului şi Ţara Chioarului şi am realizat împreună cel mai frumos judeţ din România. Şi tocmai de aceea, anul Centenar este deosebit de important pentru noi, pentru că am avut de aici, din Maramureş, personalităţi importante, maramureşeni adevăraţi care au lăsat deoparte, în urmă cu 100 de ani, siguranţa lor personală. Toţi aceştia au crezut într-un ideal, în UNIRE, fiind convinşi că doar uniţi putem să fim puternici. Văd aici, în Rozavlea, primari destoinici, oameni care lucrează cu drag pentru a implementa proiecte în comunităţile lor. Iar în Rozavlea este un asemenea primar, care vine la Consiliul Judeţean pentru a obţine mai multe fonduri pentru această comună, un primar care merge la Bucureşti pentru a-şi susţine proiectele”.

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş a prezentat rozăvlenilor un proiect extrem de important, reabilitarea drumului judeţean pe Valea Izei, care a fost aşteptat vreme de 27 de ani şi care va intra în execuţie în 2019. ”De anul viitor vor începe lucrările pe DJ 186 pe Valea Izei, din Bârsana până în Săcel. Sper de asemenea, ca tot mai multe gospodării maramureşene de pe Valea Izei să se racordeze la gaz, să aibă şi altă alternativă la lemn, pentru că ştim ce eforturi fac toţi pentru a se încălzi pe timp de iarnă. Vrem să finalizăm bazinul de la Runcu şi să continuăm aducţiunile de apă pe Valea Izei, pentru că avem ştiinţă despre problemele pe care le implică lipsa apei pe timp de vară.

Vasile Mîrza: Rozăvlenii au sânge albastru, pentru că urmaşul lor a fost voievodul Ioan de Rozavlea

Primarul Vasile Mîrza s-a adresat celor prezenţi, aducând în atenţie istoria comunei Rozavlea. Edilul a explicat că ”Roza – Rozalina”, frumoasa uriaşilor din care descinde şi comuna Rozavlea, conform unei vechi tradiţii, a ajuns simbolul şi numele acestui festival. ”Trebuie să fim mândri de istoria noastră, pentru că uriaşii, care sunt pomeniţi chiar şi în Biblie, sunt consideraţi a fi de origine celestă. De-a lungul anilor s-a dovedit că memoria colectivă este mai importantă decât istoria, fapt care ar putea explica de ce Roza-Rozalina, un personaj mitic, este mai cunoscută decât voievodul de Maramureş, Ioan de Rozavlea. Indiferent dacă ne revendicăm numele de la Roza-Rozalina sau de la Ioan de Rozavlea, noi, descendenţii lor, avem sânge celest sau albastru şi suntem urmaşi de voievozi.

După deschiderea festivă a urmat un frumos program artistic oferit de Ansamblul Folcloric “Roza-Rozalina”, Grupul de copii din cadrul Şcolii Rozavlea, dar şi de artiştii Pătru Bârlea, Anuţa Zubaşcu, Vasile Vlad Bănăţeanu, Marinel Petreuş şi Gheorghe Pârja. Pe scena festivalului au urcat dansatorii şi orchestra Ansamblului Folcloric Naţional Transilvania, în timp ce seara s-a încheiat cu un concert oferit de cunoscuta cântăreaţă Antonia. (a.b.m.)