Sprijin ministerial pentru “românii de pretutindeni”

Românii care pleacă în străinătate trebuie să fie în siguranţă. Oficialii Ministerului pentru Românii de Pretutindeni au anunţat în Baia Mare că au început derularea Campaniei Naţionale ”Informare acasă! Siguranţă în lume”! E ediţia a doua a campaniei din acest an. Programul a debutat anul trecut. Între timp, autorităţile maramureşene afirmă că se gândesc la înfiinţarea unui Birou al Diasporei care să se preocupe de soarta românilor din afara graniţelor ţării. De asemenea, se doreşte ca la nivelul fiecărei primării să existe o persoană responsabilă pentru legătura cu maramureşenii plecaţi în străinătate.

Un Birou al Diasporei, în Maramureş

“Am pornit această campanie de anul trecut ca un proiect ce s-a adresat doar unor localităţi din România, din zona polului de sărăcie. După cum ştiţi şi în judeţul Maramureş avem mulţi români care au decis să plece în străinătate, fie să lucreze, fie să studieze. Ne gândim că e foarte importantă siguranţa acestora atunci când pleacă afară. Credem că o informare şi o prevenţie este foarte indicată. Cred că românii noştri de afară, indiferent că vorbim de cei care au plecat înainte de 1989 sau după acest an, trebuie să aibă acces la o informare corectă. Am reuşit ca în acest an să avem un buget dublu, să putem să-i ajutăm pe românii din afară pe palierul nostru. Cei circa 10 milioane de români trebuie să se bucure de sprijinul nostru”, a declarat subsecretarul de stat din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Victor Ionescu.

Oficialul din minister a mai precizat că ar fi indicat “ca în fiecare primărie să existe o persoană care să se ocupe de problemele românilor din afară”. Reprezentanţii CJ sunt de acord cu această propunere şi au arătat că au în plan şi o altă soluţie. “În urmă cu vreo trei luni am discutat cu preşedintele CJ posibilitatea ca la nivelul administraţiei judeţene să înfiinţăm un birou al diasporei care să ţină legătura cu autorităţile locale, cu ministerul, cu consulatele şi toate instituţiile diplomatice din străinătate pentru a coresponda pe diferite teme: de la le­gislaţie, oportunităţi de afaceri, schimburi culturale”, a spus vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş (CJ), Doru Dăncuş.

Locuri de muncă sigure în străinătate

La întâlnirea organizată la Consiliul Judeţean Maramureş au fost prezenţi şi reprezentanţii altor instituţii publice care pot acorda sprijin românilor ce doresc să plece “afară”. Directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş (AJOFM), Oana Oşanu, a afirmat că instituţia pe care o conduce are un birou specializat în cadrul serviciilor EURES.

“Ne preocupăm pentru a sprijini şi a oferi cât mai multe informaţii românilor care doresc să lucreze în străinătate. Eures are 2.170 de locuri de muncă. Dintre acestea, Spania oferă 950 de locuri de muncă în agricultură. Spania şi Germania au fost vedete în privinţa ofertelor de muncă. E o criză a forţei de muncă în toate statele UE. Trebuie să ştim că avem o persoană care ne poate sprijini, consilierul EURES. Locurile de muncă sunt oferite gratuit, nu se percep taxe, sunt sigure şi oferă o siguranţă a locului de muncă, eşti plătit la valoarea pe care o ai, nu eşti expus riscului de a lucra fără contract. Este bine de ştiut că orice persoană care doreşte să se deplaseze în străinătate trebuie să fie foarte bine informată pentru a nu fi supusă abuzurilor angajatorilor. Sunt multe persoane din Maramureş care lucrează în străinătate”, a adăugat Oana Oşanu.

“Vă aşteptăm acasă”

În plus, inspectorul-şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş (ITM), Dragoş Năcuţă a accentuat că sprijin se acordă şi celor care vor să se întoarcă acasă. “Există 600.000 de locuri de muncă în România. Vă aşteptăm acasă. Vă punem la dispoziţie sprijin, instituţional vorbind. La 7 minute o persoană imi­grează aproape definitiv, iar întoarcerea lor este discutabilă”, a conchis Dragoş Năcuţă.