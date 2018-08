Ghidul Serviciilor Medicale Baia Mare – ediţia a VI-a 2018

Recent, a apărut un util ghid al serviciilor medicale, ajuns la cea de a VI-a ediţie, oferit băimărenilor, dar nu numai.

Din cuprins vom evidenţia o prezentare a cabinetelor de specialitate din municipiul nostru (în ordine alfabetică) cum ar fi: acupunctură, alergologie, cardiologie, chirurgie, dermatologie, diabet, endocrinologie, gastro-enterologie, ginecologie, medicină internă, medicina muncii, neurologie, oftalmologie, ORL, pediatrie, psihiatrie, reumatologie, urologie etc.

Pentru o mai bună informare a publicului sunt menţionate numele medicilor, adresa, telefon, programul de consultaţii, uşurând în acest fel accesul bolnavilor la respectivele unităţi medicale.

Sunt prezentate date complete referitoare la marile spitale ale urbei: Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”, Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea”, Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie. De asemeni sunt menţionate Clinica Someşan, Euromedica Hospital şi altele.

Din bogata paletă a ghidului nu lipsesc nici cabinetele stomatologice, cabinetele de optică medicală, numeroasele farmacii, cabinetele şi farmaciile veterinare, cabinetele de analize medicale, spital de boli paliative, centru de sănătate cu terapii naturale şi altele.

Apărut în condiţii grafice deosebite, Ghidul serviciilor medicale Baia Mare este binevenit, lucru dovedit prin faptul că a ajuns la a VI-a ediţie, având convingerea că editarea lui va continua şi în anii următori.

Dr. Felix MARIAN