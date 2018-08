Pledoarie pentru Buzura

În această perioadă vom asista la o primă recunoaştere post-mortem din partea instituţiilor din Maramureş pentru Augustin Buzura. Şcoala din Copalnic Mănăştur îi va purta numele, iar de Zilele Comunei se va dezveli o placă comemorativă, urmând să se înalţe o statuie în faţa instituţiei de învăţământ.

„După moartea lui Marin Preda, în 1980, Augustin Buzura a rămas singurul om de litere în care sperai să afli cum trebuie să-ţi trăieşti viaţa”, Alex Ştefănescu.

În Maramureş a trecut destul de neobservată stingerea din viaţă a lui Augustin Buzura, cu toate că este cel mai de seamă scriitor pe care l-a dat acest spaţiu şi în mod special Ţara Chioarului. Buzura este omul care a urmat şi el îndemnul lui Cioran, adică a scris ca să amâne moartea. În unul dintre romanele lui zguduitoare, „Feţele tăcerii”, în care vorbeşte despre partizanii ucişi în Munţii Apuseni. Este cartea despre care scriitorul spunea că la început l-a interesat mai mult „moartea psihică”, aici reuşeşte să creeze o atmosferă şi o lume a ţăranului postbelic, şi mai ales retragerea în munţi, hărţuirea partizanilor şi lupta cu comunismul, încât rămâi uimit cum a scăpat de cenzură acest roman. Este drept că în 1974 era o deschidere culturală în România, iar Buzura a reuşit să reabiliteze oameni care au făcut închisoare politică. Acest roman a fost ecranizat în 1991, iar filmul se numeşte „Undeva în Est”. Cu acest film se vor încheia sărbătorile închinate scriitorului Augustin Buzura din acest an, pentru că de Zilele Comunei Copalnic Mănăştur se va dezveli o placă comemorativă pe Şcoală, urmând să fie şi o proiecţie a acestui film. Pentru că Şcoala din Copalnic Mănăştur se va numi de acum înainte Şcoala Gimnazială „Augustin Buzura”, în urma demersurilor făcute de directorului Ioan Pop la Inspectoratul Şcolar şi în cele din urmă la Ministerul Educaţiei.

În acest sens am pornit o cercetare legată de primii ani de şcoală, iar în Arhivele Statului din Maramureş am găsit lucruri uimitoare despre scriitorul de mai târziu Augustin Buzura. Mi-am zis „câtă fericire poate fi în sufletul urmaşilor unui scriitor pentru că Dumnezeu le-a dăruit acestora nemurirea”. De aceea, Augustin Buzura este în viziunea multor critici literari un titan al literaturii române, după moartea lui Marin Preda. Tocmai pentru că este un reper de moralitate şi de demnitate umană.

Augustin Buzura a studiat trei ani la Berinţa şi apoi a urmat clasele a IV-a şi a V-a la Copalnic Mănăştur. În fondul şcolar nr. 621 am descoperit că în anul şcolar 1945 – 1946, elevul Augustin Buzura care făcea clasa I, el deschidea catalogul, era primul în catalog. În descrierea de aici aflăm că este născut în 22 septembrie 1938, pe tatăl îl cheamă Ilie, pe mama o cheamă Ana, de profesie agricultori. Învăţătoarea de atunci, Ştefania Cosma, îl remarcă dintre ceilalţi elevi că „are un talent deosebit de povestitor”. Elevul se numără printre cei 12 elevi care au terminat anul şcolar, pentru că alţii rămân repetenţi. Se va clasa primul în clasa I pe care o va absolvi cu media 7,49 (o să vedem de ce are o medie aşa mică). Unul dintre colegii lui de atunci a fost instrumentistul şi profesorul de la Şcoala de Artă din Baia Mare, Vasile Ionce. Omul acesta mi-a povestit că Buzura voia de mic să schimbe lumea, şi de exemplu era nemulţumit că erau puşi să înveţe multe poezii cu iz sovietic. Iar la sfârşitul clasei a II-a, Buzura a schimbat sceneta de final de an dintr-o scenetă cu comunişti, cu o scenetă care avea o poveste din satul lor. Acest lucru este adevărat şi poate fi regăsit şi într-unul dintre interviurile lui Buzura. A terminat clasa I cu media 7,49: la citire a avut 8, la compunere 8, la memorizare 8, la matematică 9, la scrierea frumoasă 7, la desen 7, la teatru şcolar 7. Dacă în clasa a I-a viitorul scriitor priveşte lumea cu încetinitorul şi munca cu cartea este nesigură, lucrurile se vor schimba în anii ce urmează. Dar atunci, aflându-se cu vacile la păscut pe câmpul din apropierea satului Berinţa, vede cum Securitatea împuşcă un partizan. Lui nu-i păsa că ar fi putut să moară, ci primul lucru pe care l-a făcut a fost să ascundă vaca, pentru că în lumea ţăranului supravieţuirea animalelor era pe primul loc. Reuşeşte să ascundă vaca şi vede din marginea pădurii că cel împuşcat este aruncat ca un sac de cartofi într-o maşină militară. Mai târziu, scriitorul îşi va aduce aminte de această întâmplare nefericită care îi va marca într-un fel copilăria. Peste ani, zice el că în clasa a I-a i-a fost greu după această întâmplare să ia note foarte mari.

În clasa a III-a, la pagina 41 din Catalog ni se prezintă un alt elev. Din cei 15 elevi este clasat primul, cu nota 9,45. De fapt, din toată şcoala cu clasele I-IV unde erau 54 de elevi, din care au promovat 43, elevul Augustin Buzura se situează pe primul loc. În primul an de şcoală l-a avut ca director pe Coţofan Ioan, dar acesta pleacă director la Copalnic Mănăştur, iar în anii ce vin directoarea şcolii rămâne Ştefania Cosma. Este de fapt un nume împrumutat de o rusoaică care a rămas aici după Război. Era o femeie care avea vreo 120 kg şi 2 metri înălţime, după cum mi-a povestit Ionce, şi că această femeie era de temut nu numai în şcoală ci şi în împrejurimi. Buzura a avut curajul să riposteze la ideile ei bolşevice şi să creeze prima scenetă, un fel de piesă de teatru, la nici 9 ani. Elevul era susţinut de noua învăţătoare Cornelia Pop, care îi va accepta sceneta. El era de fapt nemulţumit de manifestările cu iz sovietic, aşa că a propus punerea în scenă a unei poveşti din satul lui.

O privire mai atentă asupra cataloagelor ne arată că în anul şcolar 1947-1948, cei 46 de elevi ai Şcolii Berinţa au adunat 2441 de absenţe. Singurul care nu a avut absenţe a fost elevul Buzura Augustin. Cauza absenţelor erau muncile agricole, iar pe timp de iarnă frigul din şcoală şi desele îmbolnăviri ale elevilor. În acest an, notele lui Buzura au fost: citire 10, gramatică 10, istorie 10, matematică 10, biologie 10, geografie 10, muzică 9, gimnastică 9, desen 10.

Învăţătoarea Cornelia Pop realizează o fişă psihopedagogică impresionantă a viitorului scriitor încât este imposibil să te rătăceşti în viaţă şi să faci altceva decât să mergi pe drumul predestinat într-un fel din primii ani de şcoală. La pagina 41 din catalog, elevul Augustin Buzura este trecut: „român, de religie ortodoxă, promovat primul cu 9,54. Doarme cu patru persoane într-o cameră. În pat cu elevul mai dorm două persoane. Are somnul liniştit, provine dintr-un mediu social în care se trăieşte bine. Se alimentează potrivit. În familie are un climat plin de armonie. La 9 ani, în clasa a III-a este bine dezvoltat: are înălţimea de 1,35 m şi greutatea de 22 kg. Îi place cititul, aritmetica, educaţia fizică. Este preocupat de scris, istorie şi lucru manual. Are un talent deosebit ca povestitor, la desen şi socoteli. Foarte inteligent, cu multă putere de muncă, foarte sensibil, foarte sârguincios, foarte sociabil, cu mult spirit de iniţiativă”. Toate aceste însemnări sunt suficiente pentru a avea portretul artistului în copilărie.

La Şcoala din Copalnic Mănăştur va rămâne doi ani şcolari, între 1948 şi 1950. În localitate se înfiinţează un internat, iar după ce va ieşi de aici, mama lui îl va duce printr-o pădure plină cu lupi să se înscrie la Liceul „Gheorghe Şincai” din Baia Mare, unde va încheia şi studiile liceale. Însă în internatul din Copalnic, elevul Buzura este surprins citind alte cărţi decât cele obligatorii. Elevul Buzura nu apare pe lista cu pionierii, cu toate că era primul la învăţătură. Învăţătorii care l-au examinat au fost Iacob Bota şi Vasile Petrovan. În acea perioadă, în biblioteca şcolii erau 150 de cărţi, dintre care multe au fost cerute pe fişă de elev. La examenul de absolvire în Copalnic Mănăştur va lua nota maximă: 10.

Acestea sunt o parte dintre poveştile pe care le-am descoperit (şi sunt unice) despre perioada de început a lui Augustin Buzura. Ele vor fi adunate în primul rând într-o monografie a şcolii, vor fi trimise şi familiei (pentru că există o Fundaţie care promovează opera scriitorului) şi vor fi prezentate tinerilor ca model de urmat.

În interviurile pe care le-a dat de-a lungul timpului scriitorul a menţionat că a avut fel de fel de meserii interesante, dintre care amintim că pe vremea când se afla la Liceul din Baia Mare, ca să-şi facă bani de buzunar, s-a angajat să facă reclamă unui circ venit din Budapesta. El mergea prin Baia Mare şi striga să vină lumea la circ, însoţit de un pitic şi de un măgar. La un moment dat a trecut pe lângă el mama lui şi şi-a zis: „Oare ăsta nu-i copilul meu?”, mergând apoi la directorul de la Şincai să-i ceară explicaţii. Dar cu toate astea, Buzura a continuat să fie îngrijitor de animale la circ încă o vreme. S-a liniştit doar când i-au fost impuse nişte măsuri mai severe, să nu mai iasă din internat. Apoi a lucrat ca artificier la Mină, a fost învăţător suplinitor la Firiza, inspector în piaţa de alimente din Baia Mare dar despre toate acestea în materialul următor.

Dr. Nicoară Mihali