Vişeuanca Denisa Balea – studentă la Academia Forţelor Aeriene ”Henri Coandă” din Braşov

Curiozitatea profesiei pe care am practicat-o 44 de ani ca profesor şi acum, după 16 ani de când sunt pensionar, de a dialoga cu elevii, indiferent în ce clasă ar fi, dar mai ales cu absolvenţii de liceu, îmi produce multă plăcere şi nostalgie. Mă bucur alături de ei de rezultatele lor bune, mai ales la examenul de bacalaureat şi admiterea în facultăţi şi mă întristez la nereuşitele lor, încercând să aduc o doză de optimism încurajându-i, dându-le speranţa că în final totul va fi bine. Nutresc sentimente de bucurie citindu-le pe faţă izbânda la examenul de admitere în facultăţi, o etapă foarte importantă în viaţa lor, ce marchează viitoarea lor stare socială.

Zilele trecute am întâlnit un caz deosebit. Este vorba despre Balea Denisa din Vişeu de Sus, proaspătă studentă la Academia Forţelor Aeriene ”Henri Coandă” din Braşov. A absolvit cursurile ciclului primar şi gimnazial la Liceul Tehnologic din Vişeu de Sus. Viaţa de licean şi-o petrece în Bucovina, la poalele măreţului Rarău, la Colegiul Naţional Militar ”Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, ocupând unul din cele 20 de locuri rezervate fetelor la admitere. Învăţată de la o vârstă fragedă cu ordinea şi disciplina în familie, tatăl fiind militar de carieră, i-a fost uşor să se obişnuiască cu viaţa şi regulile de la liceul militar, cu deşteptarea, programul de înviorare, întreţinerea sectoarelor, ba chiar cu darea raportului. Dar iată ce spune Denisa: ”Având în permanenţă încredere în forţele proprii şi ghidându-mă după vorba: nimic în viaţă nu e imposibil dacă vrei cu adevărat, am reuşit să-mi împlinesc visul de a fi elevă a Colegiului Naţional Militar ”Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, castel falnic, protejat de impunătoarele creste ale masivului Rarău, care a fost a doua mea casă, dar totodată şi locul în care îmi regăseam refugiul în momentele plăcute sau de tristeţe. Am auzit cândva de acest loc măreţ, însă la momentul respectiv nu credeam că îl voi privi vreodată în perspectiva unei cetăţi a adolescenţei, în paşi de cadenţă”.

Cei patru ani de liceu au trecut, Denisa monopolizează încă din anul I premiile I, devenind şefă de promoţie la terminarea liceului, îşi ia bacalaureatul cu media 9,81, la două sutimi de locul întâi. Pe lângă învăţătură, Denisa mai are o mare pasiune: scrie poezii. Ia locul I în clasa a X-a şi locul III în clasa a XI-a la etapa pe ţară la ”Tinere condeie”.

Ultimul examen, dar cel mai important – admiterea. Emoţiile şi concurenţa (s-a situat pe locul trei din 13 candidate) au fost pe măsura aşteptărilor, dar rezultatul final e cel care primează de fiecare dată. Dintre specialităţile oferite de Academie: Radiolocaţie, Război electronic, Meteorologie, Rachete şi artilerie antiaeriană, Control trafic aerian, Denisa a ales-o pe cea din urmă, cu durată de studii de 3 ani şi 2 ani masteratul.

Am convingerea că îşi va apăra patria şi îi doresc cer senin!