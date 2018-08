Proiect de formare profesională a dascălilor la liceul din Seini

„Leader in Me” este un proiect de formare profesională a profesorilor, dar şi a elevilor, implementat în unităţi de învăţământ la nivel global, pe care Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini doreşte să-l aplice din anul şcolar următor. Programul a fost implementat cu succes şi la Colegiul Transilvania din Cluj-Napoca, unitate cu care liceul nostru colaborează.

Scopul principal al conducerii instituţiei educaţionale maramureşene este ca prin implementarea acestui proiect să crească, din noul an şcolar, calitatea actului de învăţământ: „Scopul nostru imediat este creşterea calităţii actului educaţional. Avem număr suficient de elevi, numai trebuie să lucrăm la calitate. Deci în această direcţie ne vom concentra în noul an şcolar. În acest scop gândim un curs de formare profesională, în colaborare cu Colegiu Transilvania din Cluj-Napoca, şcoală privată. Leader in Me se numeşte, adică fiecare dintre noi să fie un lider. E foarte interesant, costurile sunt cam mari, dar cred că o să avem numai de câştigat de pe urma lui şi atunci toţi profesorii şi elevii, după un curs de trei ani, vom încerca să ne schimbăm fiecare, să gândim mai altfel. Dacă reuşim, vom avea un mare câştig. Am fost acolo şi mi-a plăcut modul de abordare a actului didactic, de a discuta cu elevul. E altceva. Cursul respectiv se implementează la nivel mondial, conţine şapte etape. Spre exemplu, una dintre filozofiile acelui curs este <câştig – câştig>. Asta înseamnă să câştig şi eu, dar şi copilul. Colegiul din Cluj a implementat deja această strategie şi are licenţă pentru ca profesorii de acolo să poată preda acest curs de formare profesională. El se referă la elevi, dascăli, dar şi la personalul auxiliar, nedidactic. Toţi trebuie să tragă la aceeaşi căruţă, pentru că aparţin de aceeaşi instituţie şi astfel trebuie să gândim toţi în acelaşi spirit comun. Aştept să merg cu proiectul şi în faţa Consiliului local, să vedem dacă vom primi puţină finanţare şi de acolo. Este o platformă, sunt nişte tipărituri de făcut, fiecare elev şi profesor va primi un manual, deci implică nişte costuri mari, undeva la 100.000 de lei pe an. Dacă împărţim însă aceşti bani la 150 de angajaţi pe care îi are şcoala, până la urmă nu reprezintă o sumă aşa de mare pe fiecare în parte. Sper să îl implementăm cu brio şi colegii să-şi dorească să se schimbe, că până la urmă totul depinde de asta!”, ne-a explicat prof. Mihai Pop, directorul liceului din Seini.

Internatul şi şcoala, în modernizare

Pe lângă latura profesională, conducerea liceului se preocupă şi de modernizarea bazei educaţionale. Astfel, atât căminul, cât şi şcoala, se reabilitează pentru a-i primi pe elevi în cele mai bune condiţii în noul an şcolar: „Cu ajutorul unor sponsori şi cu munca personalului nedidactic de la noi am reabilitat două camere de cămin, o sală de lectură şi sala de mese. Fiecare cameră are baie proprie, mobilierul îl facem tot cu angajaţii noştri, cu materialele noastre. În total avem 12 camere de cămin, pe care le vom reabilita după cum vom avea elevi care să stea în ele. Practic ultimul etaj al clădirii a rămas doar cu camere de internat, că nu există cerere mai mare. În şcoală lucrăm acum la instalaţia de încălzire, schimbăm caloriferele. Avem centrală pe lemne, pe care le primim cu titlul gratuit de la primărie. Aşa, facem economii importante la buget, astfel că acei bani îi putem folosi la o grămadă de lucruri importante pentru şcoala noastră”, a conchis directorul. În anul şcolar încheiat, la liceul din Seini erau circa 440 de elevi, dintre care jumătate la cursurile de seral. Asta a însemnat câte două clase de copii pe fiecare an, la două profile: economic şi agricol.