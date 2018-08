Sculptură şi pictură în holul Palatului Administrativ din Baia Mare

Holul Palatului Administrativ din Baia Mare a devenit din nou un spaţiu al artei. De această dată, cei care trec pragul Prefecturii pot să admire lucrări de pictură şi sculptură realizate de doi artişti octogenari. Interesant e că fiecare dintre cei doi semnatari are în spate o altă carieră, diferită de cea artistică.

“Mă bucur că aţi ales Palatul Administrativ ca loc de expunere al acestor lucrări. Apreciez artiştii care azi expun aici. Două cariere fantastice. Niciunul din ei nu a terminat o universitate de specialitate. Vorbim de un cadru militar, apoi director la Filatură, Emil Roatiş. Vorbim de Petru Bancoş, energetician. Două cariere interesante care în fază iniţială nu s-au pregătit pentru artă. Îmbinarea dintre pictură şi sculptură e foarte interesantă. Sunt nişte oameni discreţi ca artişti, eu îi încurajez să continue şi să expună cât mai mult”, a declarat subprefectul judeţului Maramureş, Alexandru Cosma.

Deşi unul dintre artişti are 87 de ani, iar celălalt 80 de ani, directorul Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Ştefan Mariş, afirmă că ar fi intitulat expoziţia “tinereţea artiştilor” “pentru că niciodată arta nu are legătură cu vârsta, ci doar cu spiritul. Şi fără îndoială, avem două spirite extrem de tinere. Sunt doi oameni care au încercat prin această expoziţie să exprime un mod de a privi realul”. Ştefan Mariş a mai precizat că se constată “o îngemănare fericită între pictură şi sculptură. Vorbim în cazul lui Emil Roatiş de un lirism şi de o ingenuitate debordantă care răzbat din toate pânzele sale. Filonul acela care face trimitere la tradiţie se poate observa foarte limpede. Lirismul acesta atât de pur, venind dintr-o fibră romantică a autorului cred că place. A empatiza sau nu cu o lucrare de artă plastică ţine de fiecare om în parte. De cealaltă parte, Petru Bancoş e extrem de modern. Tratează lemnul nu numai cu căldura meşterului vechi, dar reuşeşte şi să interpreteze în stil modern. E ceva din interiorul său în încercarea de a-şi crea acele simboluri pe care le înţelege ca şi fundamentare pentru real, pentru lumea înconjurătoare”.