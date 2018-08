La Suciu de Sus – Punerile în posesie, blocate din cauza lipsei topografului

Administraţia locală din Suciu de Sus nu are topograf. Cu toate că postul este declarat vacant, se pare că nicio persoană nu se arată interesată să-l ocupe. Din această cauză însă, punerea în posesie a cetăţenilor este blocată, iar cei din primărie nu prea au ce face.

Reprezentanţii primăriei îi ajută pe cei cu dosare de retrocedare, cu cât pot, însă oamenii apelează de multe ori în nume propriu la un topograf. Mirela Maria Chindriş, secretarul comunei Suciu de Sus, ne-a explicat: „Problema cu care ne confruntăm este că nu avem topograf. Am avut unul, anul trecut am făcut concurs, însă omul a ieşit acum la pensie.

Avem şi postul vacant, însă tot degeaba. Am chestionat noi persoanele care se încadrează, topografii de pe zonă, că acum suntem conştienţi că nu va veni nimeni din Baia Mare, să facă naveta în Suciu de Sus, dar nici cei din zonă nu sunt interesaţi. Asta pentru că lucrează, fie pe cont propriu, fie la privaţi şi acolo câştigă destul de bine încât să nu plece altundeva. Şi la noi în administraţie, acum, salariile sunt destul de bunicele, dar tot nu se compară, iar în primărie serviciul e serviciu, cu respectarea orarului, deci nu ai ce să calci pe lângă. Asta e principala noastră problemă la ora actuală. Fără topograf nu putem face puneri în posesie, că normal cu punerile în posesie stăm rău! Dosarele care mai trebuie finalizate sunt de ordinul sutelor încă. Oamenii sunt conştienţi acum că nu au după cine aştepta şi îşi mai contractează ei topografi de pe zona Lăpuş, ca să le rezolve problema cu terenurile. Noi îi ajutăm cu tot ce putem, că dacă nu au terenurile intabulate, nu pot construi, nu le pot înstrăina, nu pot face practic nimic. Există documentaţiile pentru validarea amplasamentului, care acum sunt destul de complicate, cu care noi încercăm să-i ajutăm. Şi la Comisia judeţeană de fond funciar sunt mii de dosare şi nu pot face faţă nici ei. Procedurile însă, sunt tare greoaie şi durează, că au dosare de ani de zile”.

Unii aşteaptă rezolvarea şi de 28 de ani!

Unele cazuri de reconstituire a dreptului de proprietate durează şi de la începutul anilor ’90, după cum ne-a precizat Gavril Pop, un localnic din comună cu probleme de fond funciar nerezolvate încă: „Din 1990 am o problemă cu reconstituire de drepturi de proprietate. Am hotărâri judecătoreşti, pentru fiecare parcelă câte două, trei hotărâri. Trebuie numai să fiu pus în posesie, dar nu sunt. Cred că de vină sunt foştii primari din anii ’90, de când a căzut comunismul. Eu am depus toată documentaţia solicitată, de fiecare dată. Într-o sentinţă am câştigat 50 de arii, pe uliţa Târgului, dar sunt şase locuinţe construite pe parcela mea, iar mai jos de acest teren, am încă 2,5 hectare. Eu cred că nu pot fi pus în posesie din cauză că e rea credinţă şi influenţă mare în rândul unora. Am plătit şi un executor cu vreo 300 de lei, dar nu a venit nici acela. A somat doar şi a întocmit un proces verbal şi de acolo nu şi-a mai continuat activitatea. Eu nu am putut obliga primarul să vină cu mine. Pe data de 21 august am ajuns în audienţă chiar la Consiliul Superior al Magistraturii din Bucureşti. Am trimis plângerea mea pe fax cu o zi înainte şi mi-a dat un număr de înregistrare. Cu acea cerere înregistrată m-am dus şi la Parchetul General, dar şi la Ministerul Justiţiei. Nu mă las până nu mi se vor respecta hotărârile judecătoreşti şi nu voi fi pus în posesie”. Am mai stat de vorbă şi cu alţi localnici, care au aceeaşi problemă: punerea în posesie, însă ei nu văd o rezolvare a problemei în viitorul apropiat…