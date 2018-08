Washington, Moscova şi Helsinki

S-au văzut, s-au plăcut, şi-au declarat amor – dacă e să ne luăm după furia cu care este tratată această reuniune de lucru ruso-americană într-o capitală a împăcărilor de tot felul. Să nu uităm, pe aici a trecut şi Bill Clinton pentru a se vedea la faţă cu liderul Federaţiei Ruse de atunci. Apoi, la Helsinki, s-a semnat Actul Final al CSCE, eveniment la care au sosit să-şi pună numele peste 30 de şefi de stat ori guvern de pe plaiurile apropiate ale Europei, dar şi de pe Mississippi ori de la nord de Niagara. De fiecare dată s-a lăsat cu speranţe, în parte confirmate dar parţial şi contrazise la timpul potrivit. De ne-am aduce aminte cât de greu s-au înnodat dezbaterile de la Dipoli, o casă de cultură cu arhitectură plină de farmec unde unii veniseră cu un gând, alţii cu mai multe. Urma, după dorinţa unora, să aibă loc un rendez vous între cele două pacte militare ale momentului – NATO şi Pactul de la Varşovia, proba de microfon fiind încredinţată indubitabil şefilor lor de drept-SUA şi URSS-ceilalţi, membri ale unuia ori a celuilalt plus ţările neutre şi nealiniate urmând să joace roluri de piţifelnici. Adică de invitaţi la o cafea cu lapte în sufrageria mai marilor zilei, bucuroşi că au fost băgaţi în seamă şi toleraţi la faţa locului.

N-a fost să fie aşa. S-a negociat din greu şi s-a acceptat regula consensului. A fost convenit ca la microfonul de dispecerizare să se afle prin rotaţie fiecare din invitaţi, indiferent de mărimea teritoriului naţional, ponderii demografice, numărul de soldaţi ori de tunuri deţinut între fruntariile proprii. Să nu avem reţineri în a ne aminti rolul pe care România l-a avut în succesul acestei conferinţe pan-europene şi transatlantice, în baza unei convingeri că şi dacă nu ne naştem toţi la aceeaşi vârstă-cum sună un titlu literar-dreptul de a spune ce gândim şi ce dorim să apărăm nu ni-l ia nimeni.

S-a văzut mai târziu că şi în aceste condiţii, marii jucători n-au stat degeaba, în sensul că între ei au convenit compromisuri cu bătaie lungă, în măsură a le proteja interesele. Kremlinul a reuşit să strecoare, cu drept de lege, principiul păstrării frontierelor europene desenate pe hartă după cel de al Doilea Război Mondial. Casa Albă strecura cu abilitate un capitolaş ce va servi ca paravan pentru un întreg conflict în desfăşurare-drepturile omului. Cel dintâi parapet îl asigura pe Leonid Brejnev că Uniunea Sovietică va rămâne cea care este, că estul european menţine cât îi hăul RDG-ul pe hartă şi Pomerania la polonezi, că nimic nu mişcă în front. Americanii, cu ale lor:pornind de la acel minuscul capitol al drepturilor omului vor şti să dezvolte subiectul până la a demantela sistemul comunist, chemând către sine această parte de lume.

Să revenim. Într-o epocă în care fiecare are timp doar de sine, fostele mari puteri de altădată ale Planetei se privesc ochi în ochi. Cândva, Rusia era, vizibil, un duşman. S-au produs în timp apropieri ori distanţări. Criza rachetelor din Cuba a dovedit că fiecare parte stă cu ochii larg deschişi la ce încearcă să comită cealaltă parte. Conflictul cu urmări de imaginat a fost evitat. A dispărut Hruşciov, au dispărut mulţi alţii. Adversitatea planetară Moscova-Washington, nu. Ştim ce a însemnat venirea la putere a lui Reagan. Cuvintele sunt ale lui: „Generaţia noastră va avea fericirea de a vedea cenuşa comunismului risipită de vânt spre toate punctele cardinale”. Aşa s-a şi întâmplat. A venit, cum ştim, şi pentru noi anul 1989.

Dar să ne amintim. Relaţiile cu Brejnev căzuseră rău de tot. Imperiul Răului era forfecat pe toate drumurile. Nu mai vorbea nimeni cu nimeni. În ianuarie 1985 se crează condiţii pentru o întrevedere sovieto-americană la nivel de miniştri de externe. Schultz şi Gromâko se văd la Geneva în ianuarie 1985. În noiembrie al aceluiaşi an are loc întâlnirea Gorbaciov-Reagan în acelaşi loc. N-am să uit acea strângere de mână în patru: Reagan-Gorbaciov, Shultz-Shevarnadze, acesta din urmă adus de la Tbilisi pentru a-l înlocui pe Gromâko la Externe. Vor urma Reijkiavik, Malta, întâlnirea de la Washington dintre Bush şi Gorbaciov. Toate cărările păreau limpezite. Dar cade Gorbaciov. Vine Elţân la Kremlin. Va apare la orizont un kagebist de clasă, mic în funcţie dar cu un viitor luminos. Se numeşte Vladimir Putin şi este vice primar la Sankt Petersburg. Va fi adus de Elţân ca să-i ia locul.

Acel personaj conduce azi Rusia. Ştie ce vrea: Rusia e o mare putere şi trebuie să se ştie!. Dincolo de Ocean, un altul care vrea să ştim cine este: America first! este sloganul lui de campanie şi vrea să ştim asta. Imprevizibil, autoritar, educat în stilul „spic cu spic patriei snop” face dovadă că se ţine de cuvânt. Nu iartă pe nimeni şi nimic din tot ceea ce predecesorii au stabilit. Desfiinţează tratate existente, anulează angajamente semnate de predecesori, insistă cu orice prilej: Noi suntem şi trebuie să rămânem în frunte!

Vede cu ochi proprii „pericolul Putin”. Drept care îl tratează cu înţelegere şi respect. Întâlnirea de la Helsinki se cere privită prin această cheie. America trebuie să discute cu Rusia!

Întâlnirea de la Palatul Prezidenţial din Helsinki s-a născut din această convingere. Indiferent de câte se vor aduna în bilanţul ei, aceasta rămâne un eveniment planetar. Să nu ne luăm după vorbele unora. Unii îl văd pe Putin un combatant câştigător. Mai nimeni nu îl priveşte în această ipostază pe Trump. Ai lui, cel puţin, nu îi mai dau bună ziua. ”Trădătorul” îl arată cu degetul ziariştii autohtoni. O fi aşa, n-o fi? Vom vedea. Să mai aşteptăm.

Nicolae BUD