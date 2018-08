Activitatea IPJ Maramureş în semestrul I

Poliţia este prima instituţie ce intră în contact cu cetăţeanul şi este instituţia cea mai solicitată la producerea unui eveniment în spaţiul public, iar cel mai important obiectiv al acestei instituţii îl reprezintă creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţenii judeţului Maramureş. Astfel, IPJ Maramureş acordă o deosebită atenţie activităţilor de prevenire a criminalităţii care sînt orientate pornind atît de la priorităţile în domeniu stabilite de Poliţia Română cît şi de la problematica specifică judeţului.

În primul semestru al acestui an au fost sesizate cu 2,7% mai multe infracţiuni faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017, trendul ascendent fiind dat de infracţiunile economico-financiare şi de altă natură, în timp ce infracţiunile de natură judiciară au scăzut cu aproape 3%. Din perspectiva repartiţiei pe medii de producere, în mediul urban s-au comis 67,04% din infracţiuni, în mediul rural au fost sesizate 32,74%, iar infracţiunile comise în străinătate reprezintă 0,02% din total. Preocuparea poliţiştilor pentru constatarea şi combaterea fenomenului infracţional a condus la creşterea ponderii infracţiunilor sesizate din oficiu din totalul infracţiunilor sesizate cu 25,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017.

În ceea ce priveşte infracţiunile contra persoanei, s-au înregistrat creşteri în cazul faptelor de vătămare corporală din culpă (+89 de fapte), rele tratamente aplicate minorului (+5 fapte), lipsire de libertate in mod ilegal (+6 fapte), ameninţare (+104 fapte) şi agresiune sexuală (+5 fapte). Infracţiunile contra patrimoniului se află pe un trend descendent pentru al patrulea an consecutiv, în primul semestru al acestui an fiind sesizate cu 4.5% mai puţine decît în 2017. Dintre acestea, furturile, care reprezintă 62% din totalul infracţiunilor de acest gen, s-au redus cu 4.5%.

Cele mai multe furturi sesizate au fost cele din locuinţe (292 de fapte), din societăţi comerciale (161 de fapte), din buzunare, poşete, genţi (117 fapte) şi din autovehicule (111 fapte). Se remarcă totuşi o creştere a tîlhăriilor (+12 fapte), majoritatea în municipiul Baia Mare, pentru informarea populaţiei fiind derulate activităţi preventive în acest domeniu.

Sprijinului acordat structurilor operative de către cei 9 cîini de serviciu care încadrează Grupa canină a I.P.J. Maramureş, a dus la identificarea autorilor mai multor infracţiuni de furt, tîlhărie, lovire şi alte violenţe, la recuperarea unor bunuri sustrase de infractori şi la depistarea unor substanţe interzise.

Infracţionalitatea stradală a scăzut cu 13%

Infracţionalitatea de natură economic-financiară precum şi infracţiunile prevăzute de Codul Silvic – creştere pozitivă: specificul şi modalităţile de săvârşire a infracţiunilor de natură economico-financiară precum şi a celor prevăzute de Codul Silvic, coroborat cu atribuţiile poliţiei de investigare a criminalităţii economice şi a structurii de ordine publică, ce au ca obiect esenţial de activitate identificarea, investigarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor ce comit astfel de infracţiuni, indică faptul că evoluţia indicatorilor pe linia infracţionalităţii sesizate, în sensul creşterii numărului de infracţiuni constatate, reprezintă un aspect pozitiv care conduce la crearea unui climat corect de concurenţialitate între operatorii economici, la tragerea la răspundere a cît mai multor persoane care se pretează la comiterea acestei categorii de infracţiuni, dar şi la recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului consolidate al statului. Faptele prevăzute de Codul Vamal (contrabandă) şi cele prevăzute de Codul Silvic au crescut cu 92,59% (+75 de fapte), respectiv cu 21,02% (+37 de fapte).

La nivelul judeţului Maramureş, siguranţa rutieră reprezintă o prioritate a poliţiei, atît timp cît în fiecare an zeci de persoane îşi pierd viaţa sau sînt grav rănite în accidente rutiere. Aceste aspecte afectează, în mod direct sau indirect, fiecare cetăţean, constituind o problemă de ordine şi siguranţă publică. Acţiunile desfăşurate de poliţiştii maramureşeni vizează asigurarea unui climat de disciplină şi siguranţă rutieră pe drumurile publice din judeţ. În urma acţiunilor desfăşurate au fost constatate în primele şase luni 494 de fapte penale şi au fost aplicate 19.021 de sancţiuni contravenţionale (la O.U.G. nr. 195/2002 şi la alte acte normative). Au fost ridicate în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 1.488 permise de conducere. Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor de circulaţie cu consecinţe grave produse în primul semestru al acestui an arată faptul că, în comparaţie cu perioada similară a anului anterior, evenimentele rutiere au crescut cu 19 fapte şi au avut ca urmări: 15 morţi, 86 de răniţi grav şi 38 de răniţi uşor. Principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave au fost: „viteza neadaptată la condiţiile de drum” (28,38% din total), “abateri biciclişti” (13,10% din total) şi „traversare neregulamentară pietoni” (13,10% din total). Cauza concurentă care a favorizat producerea accidentelor cu consecinţe grave în cele 6 luni ale anului 2018, în cele mai multe din cazuri a fost ”conducere sub influenţa alcoolului”, respectiv 8 accidente grave.