Produse apicole pentru sănătate

Tratamentul la nivel mondial cu produse naturiste nu este o modă, ci o redescoperire a produselor care preiau şi înmagazinează substanţe din sol şi din plante. Ca eficienţă, produsele stupului sunt pe primul loc. Persoanele care folosesc produse naturiste sunt înzestrate cu o frumuseţe lăuntrică, o fizionomie plăcută şi o strălucire aparte.

Din cele mai vechi timpuri, mierea de albine a fost utilizată ca medicament. Există documente de acum 2.700 de ani î.H., din Mesopotamia, însemnate pe tăbliţă de argilă, care subliniază importanţa acestui produs apicol pentru sănătate. Numită de greci „nectarul zeilor”, mierea, ceara şi polenul erau utilizate, în urmă cu 5.000 de ani, în zona dintre fluviile Tigru şi Eufrat. În Dacia, marele istoric Xenofon (430 de ani î. H.) afirma: „Hrana geţilor consta în primul vând din miere, legume, lapte simplu şi foarte puţină carne”. Mierea, polenul, păstura, propolisul, veninul de albine, lăptişorul de matcă – sunt produse ale stupului. Cine consumă aceste produse în mod regulat îşi dă seama de efectul de prevenire a bolilor. Există diferenţă între fitoterapie şi apiterapie, întrucât albinele au capacitatea de a selecta din plante substanţele naturale nevătămătoare.

Mierea are putere de îndulcire mai mare decât a zahărului, la un volum mai mic. Cel care consumă 1-2 linguriţe de miere pe zi nu va mai avea dureri în gât, nu va răci şi imunitatea sa va creşte. Pentru a-i păstra eficienţa, mierea se adaugă în ceaiul răcit sub 40 ̊ C. Cine consumă miere resimte imediat un aport energetic deosebit, de aceea se recomandă folosirea mierii în astenie şi oboseală. Mierea polifloră poate cristaliza natural, ceea ce nu înseamnă că este contrafăcută.

Tratamentul cu venin de albine contribuie la prevenirea unor forme mai puţin grave de artrită şi reumatism. Eu însumi am aplicat acest tratament cu venin pentru durerile de spate. Am început cu o înţepătură de albină în zona afectată, crescător timp de 16 zile (rezultatul a fost mulţumitor). Nu se poate aplica persoanelor alergice la venin. Pentru a preveni alergia, este bine să aveţi la dispoziţie o fiolă de adrenalină. Mai întâi se scoate acul albinei, apoi se ia sublingual 1/3 din fiolă, se ţine timp de 5 minute, apoi peste 10-15 minute se ia restul. Un copil a fost înţepat de un roi întreg şi a supravieţuit, dar un adult a decedat după o înţepătură – totul depinde de imunitatea organismului.

Prof. Ionel COZMA, sat Cărbunari, comuna Dumbrăviţa