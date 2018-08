CS Minaur a transferat-o pe Andreea Taivan

Cu doar cîteva zile îna­inte de startul sezonului competiţional 2018-2019 echipa feminină CS Minaur a transferat o jucătoare de la adversara băimărencelor din prima etapă a campionatului. Este vorba de extrema dreaptă Andreea Taivan, în vîrstă de 21 de ani, care vine de la CSU Danubius Galaţi.

Conducerea clubului băimărean a trebuit să aducă în regim de urgenţă o extremă dreapta pentru că acest post era descompletat după ce Yuliia Zaremba a cerut rezilierea contractului, iar Andreea Lipară are şanse minime să joace în acest an după ce a suferit, în urmă cu o lună, o intervenţie chirurgicală la genunchi. Singura jucătoare stîngace de pe acest post era Sonia Seraficeanu, jucătoare transferată în această vară de la CSM Slatina.

Andreea Taivan s-a născut la Galaţi în 27 aprilie 1997, a început handbalul la CSŞ Galaţi, iar la vîrsta de 13 ani a fost selecţionată la Centrul Naţional de Excelenţă de la Rm. Vâlcea. La junioare a jucat pentru echipa Grupului Şcolar Energetic Rm. Vâlcea (antrenor Aurelian Roşca), cu care a obţinut două medalii de aur la campionatele naţionale de junioare III (2012) şi junioare II (2013). La nivel de senioare a jucat pentru HC Activ Plopeni şi CSU Danubius Galaţi. În sezonul trecut a marcat 63 de goluri pentru gruparea gălăţeană.

Andreea a fost componentă a loturilor naţionale de junioare şi tineret ale României, cu care a obţinut două performanţe importante: campioană mondială de junioare Under 18 în Macedonia (2014) şi medalie de bronz la mondialele de tineret în Rusia (2016).