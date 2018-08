Daubner Hajnalka din Cavnic este câştigătoarea tombolei pentru plata impozitelor

Administraţia publică locală din Cavnic organizează, în fiecare an, o tombolă prin care oferă un premiu de 1.000 lei unui contribuabil care şi-a plătit integral taxele şi impozitele până la finele lunii martie. În acest an, norocosul câştigător a fost o doamnă în vârstă, cu un venit lunar echivalent cu premiul câştigat: „În urma tragerii la sorţi, la tombola impozitelor locale pe anul 2018, câştigătoarea este doamna Daubner Hajnalka, pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local până la data de 31.03.2018. Respectiva doamnă trebuie să fie un exemplu pentru generaţiile viitoare deoarece, deşi are o pensie de circa 1.000 ron şi peste 75 de ani, nu uită să-şi plătească dările la timp”, a spus Vladimir Petruţ, primarul din Cavnic. „Eu îmi plătesc la timp impozitul pentru că acesta e primul lucru prioritar pentru mine în fiecare început de an. După ce mi-am plătit obligaţia către stat, apoi ce rămâne cheltuiesc pe alte necesităţi. Pensia mea este de 1.030 de lei pe lună. Acum am câştigat încă o pensie şi mă bucur nespus. Chiar dacă sunt bătrână, uite că Dumnezeu m-a ajutat să câştig. Eu cred asta. Venitul lunar care îmi intră în casă este de 1.172 lei, că trăiesc cu fratele meu care are ajutor social. Deci două persoane trăim cu banii ăştia. Am muncit timp de 19 ani în trei meserii: la covoare, în tricotaje şi la croitorie. Dar pensia o am după bărbatul meu, e pensie de urmaş, că la mine, după aceşti ani lucraţi, nu aveam mare lucru”, a spus Daubner Hajnalka, fericita câştigătoare.