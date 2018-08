Finanţarea SMID nu este în pericol!…

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, a dorit să facă câteva precizări, în urma discuţiilor care au apărut în spaţiul public, cu privire la proiectul Sistemului Integral de Management al De­şeu­­rilor (SMID) şi contractul de lucrări numărul 1 de la Fărcaşa, cesionat de Asocierea Victor Construct SRL Botoşani cu Antrepriza Montaj Instalaţii SA Baia Mare.

”Din păcate, din cauza multelor probleme apărute, am fost nevoiţi să reziliem acest contract pe care l-am avut în desfăşurare. Nu putem să punem în pericol întreg contractul pentru că un antreprenor nu respectă clauzele stabilite, mai ales că toate întâlnirile pe care le-am solicitat au rămas fără rezultat. Nu am găsit bunăvoinţă din partea lor şi am fost obligaţi, în urma discuţiilor pe care le-am avut cu Autoritatea de Management şi cu cei care realizează astăzi asistenţa juridică, să reziliem contractul, tocmai pentru a apăra acest proiect şi finanţarea acordată judeţului Maramureş pentru SMID. Zilele acestea, Consiliul Judeţean Maramureş va oferi un punct de vedere public pe această temă, în urma consultărilor care vor avea loc cu avocaţii, dar doresc să fac precizarea că proiectul nu este în pericol în acest moment, pentru că vom obţine prelungirea contractului de finanţare, astfel încât să avem timp să refacem licitaţia şi să găsim un constructor serios, care să finalizeze investiţia. Dintre toate contractele de execuţie pe SMID, acesta este singurul nefinalizat. În rest, contracte chiar mai mari au fost finalizate şi recepţionate. Din nefericire, acest antreprenor n-a reuşit să se mobilizeze suficient ca depozitul de Sârbi de la Fărcaşa să fie terminat. Dacă ar fi urmat cu stricteţe instrucţiunile inginerului şi ale expertului, am fi putut vorbi în acest an despre finalizarea construcţiei. Repet, însă, proiectul nu este în pericol şi vom obţine prelungirea acestui contract atât de important pentru judeţul Maramureş. Suntem optimişti că vom avea un proiect bun la final, iar anul viitor lucrarea va fi încheiată aşa cum prevede contractul”, a declarat şeful administraţiei judeţene, Gabriel Zetea. (A.B.M.)