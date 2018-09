Centru rezidenţial pentru diferite dependenţe

În data de 7 septembrie 2018, începând cu ora 17, la Complexul Logos, str. Crişului, nr. 6, Baia Mare, situat în centrul vechi, în spatele magazinului Central se va deschide centrul TEEN CHALLENGE. Acesta “este un program care vine în sprijinul dependenţilor de droguri, alcool, pornografie, jocuri de noroc, etc. Practic este un centru rezidenţial, unde persoanele care se confruntă cu astfel de adicţii, vor putea avea posibilitatea să fie reabilitate”. Programul TEEN CHALENGE, este parte din activitatea Centrului Picioruşe Little Feet care are ca obiectiv consilierea femeilor în criză de sarcină şi post avort, cât şi consilierea în diferite domenii din viaţă. Pentru a veni mai eficient în ajutorul tinerilor din comunitatea noastră, reprezentanţii asociaţiei au iniţiat un program de prevenţie droguri/sarcină, program desfăşurat în şcolile/liceele din Baia Mare. Un alt program care urmează să fie derulat este misiunea de stradă.