Elevi ai Colegiului Naţional “Gheorghe Şincai” din Baia Mare organizează joi, 6 septembrie, de la ora 21, în clubul “Athos”, petrecerea de încheiere a vacanţei de vară – “Brighten up the night!”. Pe lângă muzica şi atmosfera de neuitat, primii 200 de invitaţi vor primi brăţări fosforescente. În plus, primele 50 de persoane vor intra la tragerea la sorţi pentru două bilete VIP la balul ce va avea loc în toamnă.