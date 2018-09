În 7-9 septembrie 2018, în Piaţa Cetăţii din Baia Mare, se va desfăşura a treia ediţie a Festivalului internaţional de jazz & blues NORTH WEST FEST, cu artişti din Polonia, România şi Ungaria: JazzyBIT (România), Beata Przybytek (Polonia), Mario Florescu & The Teachers (România), Duo Harry Tavitian – Cserey Csaba (România), Straight From The Bottle (România), A.G Weinberger Band (Ungaria).