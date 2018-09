Un drum de acces, motiv de neînţelegeri în Satu Nou de Jos!

O situaţie complicată se înregistrează în Satu Nou de Jos. Un cetăţean a rămas fără drept de servitute după ce, spune el, statul i-a luat cu zeci de ani în urmă terenul pe care avea drumul de acces şi i l-a dat altui cetăţean, care şi-a construit o casă pe el. Acum, nemulţumitul are fizic acces la casa bătrânească pe care a moştenit-o, dar pe alt drum, care este de fapt terenul unui vecin. Oficial însă, omul nu are servitute, aşa că nu îşi poate înstrăina terenul şi nici să obţină autorizaţie de construcţie.

A aflat de situaţia complicată în care era în momentul în care a vrut să vândă o parte din teren unui cumpărător. Acum nemulţumitul cere Primăriei Groşi să-i rezolve situaţia. Dorin Băban ne-a explicat: „Când a murit biata mamă, drumul de la casa mea până în cel principal exista şi era paralel cu drumul de acum. Statul Român a luat o decizie absurdă, în 1967, ca să fie un singur drum. Eu, după ce a murit mama, când s-a făcut partajul, am luat suprafaţa cu diminuare, în loc de 21, 5 ari, am primit doar 19,05 cu acte în regulă. Acum eu nu am acces oficial la proprietatea mea. Cele 2 arii pe care mi le-a luat au fost date vecinului ce şi-a construit casa la drum, pe fosta mea cale de acces. Acum am rămas să ajung la casa mea pe actualul drum, paralel. Fizic am acces, dar legal nu am! Certificatul de urbanism eliberat de Primăria Groşi spune că nu am nici măcar acces pietonal! Ce să mai vorbesc de salubritate, deszăpezire, pompieri… Cred că cel ce are casă dincolo de mine a intabulat abuziv, în cârdăşie cu primăria, dar nu mă interesează asta, e treaba lor! Mie îmi trebuie drum de acces legal, că vreau să vând o bucată de teren aici şi nu pot fără asta. Am vrut să vând 13 arii de teren unei persoane, dar într-un final am dat banii înapoi omului. Am făcut schiţă de dezmembrare şi am vrut să vând, dar când a văzut cel care a dorit să cumpere că nu are drept de servitute şi nu-şi poate construi nimic, a renunţat. Primăria Groşi e vinovată, a dat o decizie absurdă, pe care nu vrea să o recunoască acum. Inginerul topograf care mi-a făcut schiţa de dezmembrare mi-a dat următorul răspuns: terenul nu are nici măcar acces pietonal. Drumul actual nu figurează ca drum la primărie, fiind în domeniul privat. El aparţine practic de vecinul ce stă mai sus de mine, care a fost despăgubit. Pe partea asta de teren mai sunt patru vecini în aceeaşi situaţie ca mine. Statul Român însă a luat o decizie absurdă cu zeci de ani în urmă, aşa că tot el trebuie să rezolve această situaţie. Ori stimata Primărie Groşi se ţine… tare, are oamenii ei şi nu îmi rezolvă problema. Terenul cu casa există fizic, cu număr de casă, plătesc impozit după teren de zeci de ani, dar nu am drum de acces şi nu pot face ce vreau cu terenul meu din această cauză. Am făcut memoriu la Consiliul Local Groşi, la primărie şi mi-au răspuns obraznic, efectiv, şi primarul m-a minţit!”.

Oamenii umblă pe drumul actual, dar nu figurează oficial ca drum: „Eu sunt vecinul de jos. Îl ştiu pe Dorin Băban de când m-am născut, că aici am crescut. Părinţii lui au stat peste drum de mine, iar aici au locuit bunicii lui. De când mă ştiu, pe aici a fost drumul Câtinganului, aşa i se zice şi pe el circulăm cu toţii. Deci nu ne restricţionează nimeni accesul, dar drumul nu e oficial drum. Toţi cei de aici nu au drept legal de servitute, şi astfel că niciunul nu poate vinde terenul, sau să-l înstrăineze. Oamenii nu au un act de servitute să poată intra liniştiţi cu maşina în curtea lor. Cine plăteşte la stat taxe şi impozite ar fi de cuviinţă să aibă fiecare acces să poată intra pe proprietatea sa”, ne-a spus Marius Berindan din Satu Nou de Jos.

Primăria nu poate rezolva problema

Am stat de vorbă şi cu primarul comunei Groşi. Administraţia locală nu poate rezolva problema, deoarece nu se poate constitui ca parte într-un proces, dar spune că îi oferă omului consultanţă: „Noi de fiecare dată i-am spus că vrem să-l ajutăm şi să-i rezolvăm problema. Am discutat şi cu un consilier şi i-am spus omeneşte domnului Băban – ca să rezolvăm problema eu cred că aşa se poate… Dânsul susţine în felul următor: că pe vremea comuniştilor i s-a diminuat o anumită suprafaţă de teren, care este ocupată de către vecinul din faţa casei, la ora actuală. Între timp s-a mutat drumul la alt vecin, dar terenul aparţine unui proprietar de drept, cu acte. Şi atunci nemulţumitul ne cere nouă, primăriei, să luăm terenul de la celălalt din proprietate, ca să aibă el cale de acces. Eu i-am spus că nu putem face asta, cât timp vecinul are documente pe teren. Însă i-am recomandat să meargă şi să vorbească cu vecinul său, pentru că dacă îl dă în instanţă câştigă dreptul de servitute oricum, deoarece drumul deserveşte pentru accesul la locuinţă. Însă el nu înţelege acest lucru şi se încăpăţânează. I-am spus să vină cu toţi vecinii aflaţi în situaţia asta şi să vorbim cu consilierii, cu vecinul său care are drumul. Din ce mi-au spus consilierii, că au vorbit cu proprietarul terenului, a reieşit că acesta ar fi de acord să le cedeze acel teren cu drumul, numai că le cere o anumită sumă de bani în schimb, că e terenul său. Dânsul spune să-i rezolvăm problema, însă el nu a prezentat niciun act oficial, din care să reiasă că acesta a fost terenul, aici e drumul etc. El doar ne prezintă situaţia, dar nu ne dă niciun act. Noi vrem să-l ajutăm, că e o situaţie neplăcută, însă el nu vrea decât cum ştie el! Primăria nu are cum să-i ia celuilalt din proprietate şi numai prin instanţă se poate rezolva. Însă eu ca primărie cum să-l acţionez în instanţă pe om, în calitate de ce?! Suntem noi parte lezată? Nu. I-am spus să-l dea în judecată pe vecin, iar în instanţă se va hotărî dacă îi dă sau nu, iar apoi se vor rezolva problemele. Dar dânsul nu înţelege şi numai pe căi din astea merge. Şi pe mine mă sună şi mă ameninţă la telefon cu DNA-ul. I-am făcut altă propunere: să cheme consilierii locali din Satu Nou de Jos, care cunosc mult mai bine decât mine situaţia. Facem apoi o adresă, îl chemăm pe vecin la o întâlnire, să vedem cum rezolvăm problema. Consilierii au vorbit şi proprietarul a fost de acord, dar a cerut omul o sumă de bani pentru terenul său. Nici aşa nu a fost bine şi domnul Băban o ţine pe a lui: că primăria să-i rezolve problema! A început să-i ameninţe şi pe consilieri, dar ei nu l-au băgat în seamă. El e partea vătămată, deci ar trebui să deschidă proces, să îşi dea interesul pentru a rezolva problema, nu noi. După ce ne-a tot trimis adrese, i-am spus că nu deţinem noi tot felul de date pe care ni le-a cerut. Dacă e proprietar şi cere asta, ar trebui să vină el cu documentele. El tot spune că statul l-a păgubit şi atunci noi suntem statul şi trebuie să-i rezolvăm problema, dar noi nu suntem statul! Ca administraţie avem proprietate publică şi proprietate privată. Nu decidem noi la cine se ia, sau se dă!”, a precizat Florin Boltea, primarul comunei Groşi.

Instanţa ar fi singura cale oficială

Am vorbit şi cu un specialist în domeniul juridic. Rodica Pop este şef Serviciu verificarea legalităţii – Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş. Aceasta ne-a explicat: „Fiind vorba despre drept de servitute, din punctul meu de vedere, pe cale administrativă nu ai ce face, doar pe cale amiabilă sau în instanţa de judecată. Cetăţeanul nemulţumit poate să acţioneze vecinul în instanţă, iar aceasta ar face o expertiză şi apoi s-ar pronunţa. Nu ţine rezolvarea problemei nici de comisia locală sau judeţeană de fond funciar. Primăriile au competenţe, dar nu când este vorba de servitute. Mai există varianta ca nemulţumitul să îşi depună documente la comisia locală, pentru retrocedarea unei proprietăţi. Aici principiul este că dacă petentului i se validează cererea, atunci el va fi pus în posesie pe vechiul amplasament, dacă se poate. În caz contrar, poate primi alt teren sau poate fi despăgubit. În cartea funciară se va menţiona însă servitutea de trecere”.

Nota redacţiei: Noi îl sfătuim pe domnul Dorin Băban să consulte mai întâi un avocat specializat în dreptul proprietăţii funciare. Situaţia din teren a fost generată de decizii greşite ale autorităţilor locale, care mai întâi au modificat abuziv drumul comunal şi apoi au retrocedat unei persoane fizice drumul public care serveşte şase gospodării. Vina Primăriei şi a Comisiei locale şi judeţene de fond funciar aceasta este. În mod normal, cine sparge oala, acela ar trebui s-o lipească!