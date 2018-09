Profit de 3,6 miliarde lei pentru sistemul bancar românesc în semestrul I 2018

Instituţiile bancare din România au înregistrat un profit de 3,6 miliarde lei, în primele 6 luni din an. Profitul este mai mare cu aproximativ 1 miliard de lei, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2017, când a fost 2,7 miliarde lei, arată Banca Naţională a României.

Profitul obţinut de băncile de la noi, în prima jumătate a anului curent, nu întrece doar suma înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut, ci şi perioadele similare din anii anteriori lui 2017 (2,41 miliarde lei în 2016 şi 1,18 miliarde lei în 2015). Mai mult decât atât, profitul din acest an depăşeşte chiar profitul realizat de bănci în primul semestru al anului 2008, care s-a cifrat la 2,01 miliarde lei.

În anii precedenţi, însă, profiturile contabile ale băncilor s-au transformat în pierderi fiscale, la final de an financiar, după ce instituţiile bancare şi-au dedus pierderile din anii anteriori. În acest an, băncile nu vor mai putea să-şi deducă total pierderile, conform noilor reglementări.

Specialiştii consideră că, la baza profiturilor bancare stau taxele şi impozitele mici, descoperirea provizioanelor, licitaţiile pe piaţa titlurilor de stat, tendinţele digitale, cursul valutar stabil şi dobânzile scăzute, menţionând că instituţiile de credit au ocolit marile proiecte de investiţii.

Datele Băncii Centrale mai arată că cele 35 de instituţii bancare de la noi, dintre care 7 sunt sucursale ale băncilor străine, au un indicator mediu de solvabilitate de 20,07%, în creştere faţă de cel de anul trecut, în condiţiile în care nivelul impus de BNR este de minimum 8%. Gradul de creanţe depreciate a fost, la 30 iunie, de 2,42% din totalul creditelor.

Rata medie a creditelor neperformante se ridică la 5,71%, în scădere faţă de 8,32% cât era la jumătatea anului trecut.