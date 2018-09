Peste 5.000 pachete cu ţigări confiscate la frontiera de nord

Poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei au descoperit şi confiscat, în urma unor acţiuni pe linia combaterii contrabandei cu ţigări la frontiera de nord, 5.760 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în valoare de peste 54.600 lei.

• Marţi, 4 septembrie, în jurul orei 13, poliţiştii de frontieră din Valea Vişeului au oprit în trafic pentru control, pe DJ 185, pe comunicaţia Bistra – Petrova, o autoutilitară marca Ford Tranzit, înmatriculată în România, condusă de Nicolae S., în vârstă de 55 de ani, domiciliat în judeţul Maramureş.

În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit, în compartimentul marfă al autoutilitarei, sub un covor de cauciuc, mai multe pachete cu ţigări.

Având în vedere cele constatate, s-a luat măsura conducerii şoferului, împreună cu autovehiculul în cauză, la sediul poliţiei de frontieră, în vederea continuării cercetărilor. Astfel, în urma controlului, au fost descoperite 3.500 pachete cu ţigări, diferite mărci, de provenienţă ucraineană, în valoare de 41.000 lei, marfă ce a fost ridicată în vederea confiscării.

În cauză, se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, iar autovehiculul folosit la transportul ţigărilor a fost indisponibilizat până la finalizarea cercetărilor.

• Tot marţi, în jurul orei 23.45, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare în ţară, s-a prezentat cetăţeanul român Marcel T., în vârstă de 33 de ani, conducând un microbuz marca Volkswagen.

Acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră împreună cu lucrătorii vamali au efectuat un control amănunţit asupra autovehiculului, persoanei şi bagajelor, descoperind, ascunsă şi nedeclarată, în vederea sustragerii de la controlul vamal, în plafonul, în portiera stânga faţă, în roata de rezervă şi în interiorul rezervorului microbuzului (combustibilul era pus în rezervorul de parbriz), cantitatea de 1.260 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană.

Ţigările, în valoare de aproximativ 1.900 lei, au fost confiscate, iar şoferul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei.

• Miercuri dimineaţă, în jurul orei 02, poliţiştii de frontieră din Valea Vişeului au observat, pe raza localităţii, două persoane care transportau colete voluminoase spre interiorul ţării.

S-a acţionat pentru reţinerea celor în cauză efectuându-se somaţiile legale prin voce, moment în care bărbaţii au abandonat coletele şi au fugit spre teritoriul ucrainean.

Deoarece persoanele în cauză nu s-au supus somaţiilor legale prin voce, s-au tras două focuri de avertisment în plan vertical, însă nici de această dată cei în cauză nu s-au oprit şi au sărit în apa râului Tisa, întorcându-se, înot, pe teritoriul statului vecin.

Au fost anunţate şi autorităţile de frontieră ucrainene iar în urma cercetării zonei au fost descoperite două colete, care conţineau cantitatea de 1.000 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în valoare de 11.700 lei.

În cauză, se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi trecere frauduloasă a frontierei de stat, precum şi pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.