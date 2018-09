Şcoala „Ep. Dr. Alexandru Rusu” se pregăteşte de noul an şcolar

Luni, 10 septembrie, de la ora 10,30, Şcoala primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare îşi va deschide porţile în noul an şcolar 2018-2019 aşteptând la cursuri şi activităţi extraşcolare 131 de preşcolari şi elevi. Prezent la eveniment va fi Preasfinţitul Vasile Bizău, episcopul greco-catolic de Maramureş.

În noul an şcolar, şcoala situată pe strada Gh. Marinescu 1 găzduieşte patru grupe de grădiniţă: mini, mică, mijlocie şi mare. În total, sunt înscrişi 78 de preşcolari. „Copiii înscrişi la grădiniţa noastră participă la activităţi care urmăresc dezvoltarea atât senzorio-motorie, cât şi intelectuală. De asemenea, ei pot participa şi la opţionale de limba germană şi limba engleză, incluse în oferta educaţională a grădiniţei. În plus, preşcolarii din grupa mare pot alege opţionale de şah şi dans. Programul zilnic, prevăzut în intervalul orar 7,30-17, e completat de activităţi în aer liber şi, ocazional, de excursii organizate”, explică prof. Nicoleta Petran, directorul şcolii. La nivelul ciclului primar, unitatea de învăţământ cuprinde patru clase (pregătitoare şi I-III), din 10 septembrie fiind aşteptaţi la cursuri 53 de elevi. „Şi la clasele primare, şcoala are program prelungit, prevăzut în intervalul orar 7,30-16. Cei care optează pentru el beneficiază, după orele de curs, de ateliere de dezvoltare pe mai multe arii: arte, pian, ştiinţe, şah, dans. Contracost, între orele 16 şi 17, elevii pot face sport”, adaugă prof. Nicoleta Petran. Taxa de şcolarizare atât pentru grupele de grădiniţă, cât şi pentru ciclul primar este de 620 de lei pe lună, în cazul programului prelungit, şi de 400 de lei, pentru cel scurt. Acesteia i se adaugă costurile zilnice pentru patru mese – 15 lei. Mâncarea este preparată în bucătăria proprie a şcolii, iar meniul este elaborat de către un nutriţionist. „Atât educatoarele, cât şi învăţătoarele sunt calificate, foarte bine pregătite şi implicate, punând accent pe nevoile fiecărui copil şi pe dezvoltarea lui. Totodată, sălile sunt dotate la nivel european, iar spaţiile – generoase, fiind adaptate nevoilor copiilor”, subliniază prof. Nicoleta Petran, directorul şcolii. Important de precizat e faptul că Şcoala primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” este deschisă oricărui copil, indiferent de confesiune, etnie ori naţionalitate. „În şcoala noastră, se promovează valorile creştine şi umane în încercarea de a forma adulţi valoroşi pentru societate”, conchide prof. Nicoleta Petran. Şcoala primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” a fost fondată în anul 2015 de către Episcopia Greco-Catolică de Maramureş.