Casa de Tip Familial de pe Griviţei 44, renovată de Rotaract Baia Mare

Tinerii de la Rotaract Baia Mare au finalizat cu succes renovarea Casei de Tip Familial de pe strada Griviţei 44 din Baia Mare, acest proiect devenind astfel cel de-al treilea în cadrul căruia clubul a modernizat clădiri destinate copiilor instituţionalizaţi.

În perioada 1 iulie – 31 august, membri ai clubului Rotaract Baia Mare, alături de voluntari şi meseriaşi, au pus mână de la mână pentru a renova în totalitate casa de pe Griviţei 44. „La mansardă, s-a schimbat parchetul, iar la etajul I au fost înlocuite toate uşile. De asemenea, s-a zugrăvit în toată casa, pe toate cele trei nivele – parter, etaj şi mansardă – şi s-a pus gresie şi faianţă. Am schimbat, totodată, draperiile şi aşternuturile”, a explicat Andreea Mic, preşedinte Rotaract Baia Mare. Banii necesari acestor investiţii au fost strânşi, în mare parte, în cadrul celei de-a 15-a ediţii a balului caritabil „Bănuţ pentru sufleţel” ce a avut loc în luna decembrie a anului trecut. „În urma acestui bal, am strâns aproximativ 12.000 de lei. La această sumă s-au adăugat şi alţi bani, veniţi din sponsorizări de la persoane fizice şi juridice. Totodată, am primit sponsorizări şi în natură: gresie, faianţă, vopsea lavabilă, adezivi, glet etc.”, a adăugat Andreea Mic punctând faptul că, deşi munca de renovare a fost una destul de grea, rezultatul este unul benefic pentru cei 12 copii cu vârs­te cuprinse între 8 şi 17 ani care locuiesc în acea casă. „Pe parcursul celor două luni, ne-a fost destul de greu să găsim oameni care să ne ajute, în special meseriaşi care să pună gresie şi faianţă. La fel a fost şi cu uşile. Dar suntem bucuroşi că a fost o muncă pe care am făcut-o benevol. Ne-am mobilizat în timpul nostru liber, iar în final a ieşit ceva foarte frumos şi foarte curat”, a mai precizat preşedintele Rotaract Baia Mare. Primul proiect de acest fel al clubului s-a concretizat în urmă cu trei ani, atunci când a fost renovată prima casă de tip familial, situată pe Dealul Florilor. Ulterior, a fost modernizată şi casa de pe strada Griviţei 37. Pentru anul următor, clubul Rotaract Baia Mare are în plan renovarea unei alte case de tip familial din Baia Mare. Fondurile în acest sens se vor strânge în cadrul ediţiei viitoare a balului caritabil „Bănuţ pentru sufleţel”, planificată să aibă loc în luna decembrie.