Şincaistul Darius Bumbar, o revelaţie a platformei Artspot

La doar 17 ani, tânărul Darius Bumbar – elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare – este unul dintre tinerii care promite enorm în arta teatrală, fiind una dintre revelaţiile platformei artistice şi culturale Artspot. El şi-a început practica în domeniu în cursul anului trecut implicându-se temeinic în proiectele trupei de teatru The Snoop. De atunci, a luat parte nu doar la reprezentaţiile acesteia, ci a participat şi la festivaluri de teatru din ţară deja faimoase în rândul tinerilor actori. Acolo a avut şi marea şansă de a întâlni şi învăţa de la actori şi regizori români renumiţi, precum: Dorina Chiriac, Coca Bloos, Marius Manole, Tudor Chirilă ori Pavel Bartoş.

• „Pasiunea mea a început (…) după ce am văzut primul spectacol de teatru”

Reporter: Când şi cum a apărut pasiunea pentru actorie?

Darius BUMBAR: Pasiunea mea pentru actorie a început în clasa a IX-a, după ce am văzut primul spectacol de teatru de liceeni. Atunci am hotărât că vreau să fac parte dintr-o trupă de teatru ca să mă lămuresc dacă e la fel de frumos să practici acel întreg proces care dă naştere unui spectacol, pe cât de frumos este să vizualizezi rezultatele din postura unui spectator.

R.: Eşti membru al platformei artistice Art­spot Baia Mare. De câtă vreme şi ce presupune această colaborare?

D.B.: Platforma artistică şi culturală Artspot îşi are originea în anul 2015, odată cu înfiinţarea primei trupe de teatru a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare, The Snoop. După rezultatele remarcabile ale acestei trupe de teatru, mulţi tineri, printre care şi eu, au decis că vor să exploreze noi teritorii ale artelor, şi anume arta teatrală. Astfel, am ajuns în trupa The Snoop în anul 2017.

R.: Alături de cine te pregăteşti?

D.B.: Coordonatorul trupei de teatru din care fac parte, The Snoop, este Dragoş Călin care, de asemenea, este şi fondatorul Asociaţiei Artspot. El ne îndrumă, ne motivează şi ne ajută să ne construim personajele când vine vorba de spectacol.

• Colaborare cu actori ai Teatrului Municipal

R.: În ce proiecte teatrale ai fost implicat?

D.B.: Prima tangenţă pe care am avut-o cu teatrul a fost un proiect de Teatru Forum, organizat de Asociaţia DEIS şi condus de actriţa Alexandra Vanci. În cadrul acestuia, am organizat o scenetă cu rol moralizator pe care o prezentam în şcoli din judeţ, acolo unde nu erau posibilităţile necesare de a vedea un spectacol de teatru. Următorul proiect de teatru în care am fost implicat a fost organizat tot de Asociaţia DEIS. Astfel, am cunoscut primele emoţii legate de teatru. Proiectul a fost condus de trei actori ai Teatrului Municipal din Baia Mare – Alexandra Vanci, Eduard Bîndiu şi Andrei Dinu -, datorită cărora ne-am creat un scenariu colectiv pe care am reuşit să îl punem în scenă şi să-l jucăm atât prin diferite licee din oraş, cât şi la Teatrul Municipal. După acestea, am participat la cea de-a patra ediţie a festivalului de teatru Acting din Baia Mare, unde am jucat atât în „X-ist”, proiectul prezentat anterior, cât şi în „Stand-up Detention”, un proiect realizat de trupa Par Ris din Baia Mare. Următoarele proiecte de teatru pe care le-am avut au fost în cadrul trupei The Snoop. Am reuşit să creăm două spectacole de succes cu care am fost la festivaluri de teatru prin ţară.

• Temperamente variabile în piesele de teatru jucate

R.: Ce roluri ai avut în reprezentaţii?

D.B.: Majoritatea pieselor de teatru în care am jucat sunt creaţii colective în care am avut de interpretat temperamente variabile. Astfel, am ajuns să joc de la un plictisit, neimplicat activ în viaţa socială la un „overthinker” care îşi făcea griji mereu despre imaginea pe care o prezintă în societate; de la un adolescent rece şi nemernic (deoarece i-a furat iubita fratelui său) la un băieţel curios de 8 ani care îl avea ca sursă de inspiraţie pe propriul frate; de la un comportament „bitchy” de elev tocilar la un profesor suplinitor care oferă elevilor nişte răspunsuri lămuritoare întrebărilor legate de şcoală.

R.: La ce festivaluri ai participat? Ce premii ai obţinut?

D.B.: Alături de trupa de teatru în care mă aflu, anul acesta, am participat la trei festivaluri de teatru din ţară. Primul, care s-a desfăşurat în martie, a fost Acting, în Baia Mare. Cel de-al doilea a fost I.D Fest, în Bacău, în luna iulie, iar ultimul din această stagiune a fost Ideo Ideis, organizat în Alexandria, în august. Primul premiu pe care trupa The Snoop l-a obţinut a fost în anul 2016, la Ideo Ideis 11, şi anume experienţa de a participa ca trupă de teatru invitată la festivalul Teen Fest din Bucureşti. În 2017, trupa de liceeni Artwist, din cadrul asociaţiei Artspot, a câştigat premiul special „Eusebiu Ştefănescu” în urma Festivalului Şcolilor de Teatru “Hyperion iese la Godot”, din Bucureşti. Tot în 2017, Artwist a participat la Ideo Ideis 12, unde a obţinut experienţa de a juca la festivalul „Pledez pentru Tine(ri)” din Piatra Neamţ. În acelaşi an, am participat cu The Snoop la I.D Fest 18, Bacău, unde am obţinut nominalizare la secţiunea de dramaturgie şi premiul pentru „cel mai sincer moment”, acordat fostei noastre colege, Ioana Brumar. Anul acesta, trupa The Snoop a reuşit să obţină la festivalul Acting premiul pentru „cea mai bună dramaturgie” şi premiul pentru „cel mai bun rol principal feminin”. De asemenea, trupa Artwist a obţinut premiul pentru „cel mai bun rol principal masculin”. Tot în acest an, o trupă nouă de liceeni înfiinţată în cadrul asociaţiei Artspot, anume Absent, la Ideo Ideis 13 obţine experienţa de a juca în cadrul festivalului „Teen Fest”, la Bucureşti.

• „Prin scris, îmi eliberez mereu toate gândurile”

R.: Ce actori cunoscuţi ai intâlnit?

D.B.: În cadrul festivalului Ideo Ideis am reuşit să socializăm cu actori mari. Mentorul trupei noastre de la festival a fost Dorina Chiriac, doi ani la rând, şi astfel asociaţia noastră a legat o conexiune cu marea actriţă. Atât la I.D Fest, cât şi la Ideo Ideis se organizează masterclass-uri cu actori şi regizori, unde ai şansa să îţi umpli diverse goluri de curiozitate din acest cerc infinit al artei actorului sau regizorale. Astfel, eu am reuşit să particip şi să învăţ în mod direct de la actriţele Coca Bloos, Isabela Neamţu, regizorul Horia Suru, actorii şi profesorii universitari Adrian Titieni şi Miklos Bacs, actorii Marius Manole, Andi Vasluianu, Tudor Chirilă, Pavel Bartoş.

R.: Care sunt planurile tale de viitor?

D.B.: În primul rând, mă voi concentra pe bacalaureat şi admitere. Intenţionez să aplic la o facultate de teatru, secţia actorie. Sunt o fire căreia îi place să simtă puterea prezentului mai mult, nu-mi place să „trăiesc într-un viitor la care, când ajung, devine prezentul în care nu mă aflu”, după cum spunea o colegă într-un spectacol.

R.: Ce alte hobby-uri ai?

D.B.: Îmi place foarte mult să scriu. Atât poezie, cât şi proză. Dar, parcă, poezia îmi place mai mult. Prin scris, îmi eliberez mereu toate gândurile care îmi încarcă mintea. Am o singură poezie pe care am expus-o. Dar, poate, cândva, va veni şi ziua în care le voi publica, cine ştie, poate într-un posibil volum.