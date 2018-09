Campania băimăreanului Eduard Soponar, lansată în Canada

• designerul vestimentar Lorand Coza, prezent la eveniment

Campania „No more” iniţiată de Eduard Soponar, un tânăr originar din Baia Mare, dar stabilit în Calgary, Canada a fost lansată oficial sâmbătă, 25 august. Scopul campaniei este acela de a veni în sprijinul femeilor abuzate sexual, dar şi de a genera respect pentru genul feminin la locul de muncă. O altă ţintă a campaniei este elaborarea unui Cod Etic (aprobat de Statul canadian) pentru industria modellingului.

The Palace Theatre din Calgary, Canada, a devenit neîncăpător pentru cei care au dorit să ia parte la evenimentul de sâmbătă. Discursul din deschidere a fost ţinut de Eduard Soponar, iniţiator al campaniei şi fondator al agenţiei de modelling Monica Model Management. Acesta a subliniat pentru cei prezenţi faptul că, cel puţin în Canada, statisticile sunt îngrijorătoare: 67% dintre persoane cunosc cel puţin o femeie sau o fată abuzată sexual şi doar 5% din agresiunile sexuale au fost raportate la poliţie. Totodată, industria modellingului, cea în care Eduard activează cu propria agenţie, este compromisă de astfel de scandaluri. În faţa celor prezenţi, au mai vorbit pe această temă invitaţi cunoscuţi, precum: Monica Tawfik – sponsorul oficial al evenimentului şi Kevin Davey – actor englez cunoscut pentru rolul lui din filmul „Hell on Wheels”. „Cei prezenţi au fost foarte atinşi de mesajele invitaţilor şi de poveştile lor. Totodată, au fost foarte receptivi, mulţi dintre cei prezenţi arătându-se dornici să ne ajute, în continuare, pentru a ne putea atinge ţelurile propuse. Scopul acestei campanii este acela de a readuce înapoi respectul şi siguranţa fiecărei persoane la locul de muncă. Ne dorim foarte mult ca oamenii de succes şi chiar Statul canadian să ni se alăture şi să reuşim împreună să fim la egalitate: să ne tratăm unul pe altul cu respect”, a subliniat Eduard Soponar, organizator. Potrivit programului, a urmat să-şi expună propria poveste designerul vestimentar Lorand Coza din Baia Mare. Acesta a făcut mărturisiri despre experienţe din viaţa lui. De asemenea, şi-a prezentat celor de faţă cartea sa de succes (Confesiunile unui om anxios), tradusă în limba engleză. Pledoaria lui în favoarea campaniei „No more” s-a finalizat cu expunerea unei colecţii de haine. Evenimentul s-a încheiat cu un concert al cunoscutei cântăreţe Alexandra Stan. Una din următoarele etape este înregistrarea „No more” şi ca o organizaţie de caritate. „După aceea, vom strânge fonduri ca să putem crea un centru pentru cei care au fost abuzaţi sexual pentru a le oferi asistenţa de care au nevoie. Vrem să le arătăm acestor persoane că nu sunt singure şi că suntem aici pentru ei. Împreună vom reuşi să depăşim totul. Mai mult, aş vrea să organizăm, în fiecare an, cel puţin un eveniment şi să atragem din ce în ce mai multă lume. Vrem ca această mişcare să devină naţională, iar după – una globală”, a explicat Eduard Soponar. Dintre vedetele la care Eduard Soponar s-a gândit pentru promovarea campaniei sale este realizatoarea de emisiuni americană Oprah Winfrey.