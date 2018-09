Capelă construită de săteni la Groşii Ţibleşului!

Localnicii din Groşii Ţibleşului îşi construiesc o capelă cu forţe proprii şi bani donaţi tot de ei. Ideea a fost a părintelui Serafim Paşca, un fiu al satului, plecat acum în Londra. Şi el strânge bani din donaţii, pentru capela din satul natal, care ajung apoi în comunitatea în care s-a născut. De asemenea, părintele vizionar vrea să construiască o mănăstrire în Marea Britanie.

Administraţia locală din Groşii Ţibleşului este alături de localnici şi a pus şi ea umărul la construcţia acestei capele. Astfel, primăria a donat terenul pe care se construieşte, dar şi o sumă de bani. Primarul comunei, Nicolaie Burzo, ne-a explicat: „Lucrările la capela din comună sunt în grafic. Şi noi am dat un ajutor. Comuna are şase cimitire, însă nu poţi face în fiecare câte o capelă. Dacă o faci într-unul, se supără ceilalţi, aşa că am decis: facem o capelă în centrul satului, unde am avut noi, primăria, teren. L-am cedat Consiliului parohial pentru construcţia acestei capele moderne. Practic, Consiliul Local Groşi a dat o hotărâre prin care terenul a trecut la biserică. S-a făcut apoi proiectul, iar capela se ridică din bani şi materiale donate de enoriaşi. Noi ca administraţie, am hotărât în Consiliul local să asigurăm şi o sumă de bani. Cred că am alocat circa 20.000 de lei până în prezent. Anul acesta nu prea mai avem de unde, că stăm prost cu bugetul, însă vom vedea până la finalul anului ce mai putem face. Astfel, capela s-a ridicat încet şi lucrările continuă. Acestea se fac cu oamenii din comună, ei se adună câte doi, trei meseriaşi buni şi totul se construieşte în regie proprie. S-au adunat şi din sat bani pe tabel. Am spus că anul acesta, dacă ajungem să o acoperim e foarte bine. De asemenea, sperăm ca până în anul 2019 să ajungem să o terminăm şi ea să fie funcţională. Construcţia e prevăzută cu două camere de frig, racordată la toate utilităţile: curent, apă, canalizare. Va avea şi toalete în spate, deci e un proiect modern, foarte frumos. Meritul este şi al părintelui Serafim de la Londra, care a avut această idee. Părintele este fiu al satului, dar a plecat acum 20 de ani la Nicula, apoi la Mormântul Sfânt, unde a stat 17 ani. Mai apoi a plecat un an în Franţa, la Episcopia Europei de vest, iar acum este în Anglia. A strâns şi de la românii plecaţi bani, dar nu foarte mulţi, câte 500 – 1.000 de lire şi i-a trimis în ţară pentru construcţie. Părintele dă contul în care românii noştri de acolo, care vor să ajute la construirea capelei, pot depune bani. Părintele vrea să ridice o mănăstire şi în Marea Britanie. Capela este cu atât mai necesară cu cât, 40% din groşeni nu au condiţii să ţină persoana decedată acasă. Dacă există capela, ai mers acolo, ai făcut slujbele şi toate cele necesare, dar în condiţii moderne”. „Cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi al comunităţii noastre, am reuşit să cumpărăm un teren cu o suprafaţă de 1,5 ha, în vederea construirii unei mănăstiri ortodoxe româneşti şi în Marea Britanie. Costul acestui pamânt a ajuns la suma de un milion de lire sterline, aşadar vă îndemnăm să fiţi ctitori”, scrie părintele Serafim pe contul său de socializare.

Maşină mortuară a comunei

Tot Părintele Serafim s-a îngrijit şi de alt aspect: a trimis o maşină mortuară, pe care a donat-o şi a intrat în inventarul comunei. Aceasta este folosită gratuit de săteni, la nevoie: „Avem şi maşină mortuară pe care a trimis-o acum trei ani tot părintele Serafim. Ne-a donat-o. Noi am preluat-o pe inventarul comunei şi punem combustibilul pentru funcţionarea ei. Omul când vine, poate transporta membrul familiei care a decedat, dar numai pe raza comunei, că în afară nu ieşim. Însă oricine ne solicită din sat, noi le stăm la dispoziţie. Pe localnici nu îi costă nimic, transportul e gratuit. Putem face asta pentru sătenii noştri. Totul se desfăşoară decent, civilizat şi oamenii care sunt necăjiţi în acele momente, au cu o grijă mai puţin. De asemenea, masa de pomană se face la Căminul cultural, care e tot acolo aproape de capelă. Deci, noi în Groşi suntem oameni civilizaţi”, a conchis Nicolaie Burzo.