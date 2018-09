Siguranţa în şcoli – prioritate a IPJ Maramureş

Poliţiştii maramureşeni vor acţiona suplimentar, în zona grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din judeţ, pentru ca deschiderea noului an şcolar să se desfăşoare în siguranţă.

Luni, 10 septembrie, peste 140 de poliţişti maramureşeni vor acţiona în sistem integrat, suplimentar faţă de dispozitivul curent, pentru desfăşurarea în siguranţă a festivităţilor specifice deschiderii anului de învăţământ preuniversitar.

Pentru ca noul an şcolar să înceapă în linişte şi siguranţă, poliţiştii de ordine publică, împreună cu cei rutieri şi de prevenire, vor fi prezenţi în zona grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din judeţ, pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi fluidizarea traficului rutier. De asemenea, reprezentanţii poliţiei vor transmite mesajul Poliţiei Române la festivităţile de deschidere a noului an şcolar.

Pentru prevenirea evenimentelor negative şi evitarea comportamentelor de risc victimal sau infracţional, poliţiştii vor organiza împreună cu elevii şi cadrele didactice diferite activităţi preventiv-educative.

Poliţiştii de la rutieră vor fi prezenţi în apropierea şcolilor, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor, pe arterele de circulaţie intens tranzitate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier la orele de maximă afluire a elevilor.

Poliţiştii vor continua desfăşurarea activităţilor de verificare a vehiculelor destinate transportului de elevi din punct de vedere al licenţierii, existenţei inspecţiei tehnice periodice şi a asigurării de răspundere civilă obligatorie. De asemenea, vor fi desfăşurate controale la unităţile economice din zona adiacentă unităţilor de învăţământ cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor.

Poliţiştii maramureşeni urează tuturor elevilor mult succes în noul an şcolar.