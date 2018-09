Eşec cu largul concurs al centralului

AS Independenţa Baia Mare – Heniu Prundu Bârgăului 1-2 (0-1)

AS Independenţa a pierdut la meciul de debut în Liga I de fotbal feminin, băimărencele pierzînd confruntarea de sîmbătă, de pe stadionul din Recea, cu Heniu Prundu Bârgăului, nimeni alta decît finalista Cupei României în stagiunea precedentă.

La victoria cu 1-2 (0-1) a oaspetelor şi-a adus contribuţia şi centralul Vlad Inoan din Cluj, acesta neacordînd un penalty clar pentru gazde, respectiv o eliminare în situaţie de ultim apărător pentru Iulia Zamfir (Heniu). Însă şi în aceste condiţii, formaţia antrenată de Liviu Ivasuc nu s-a descurcat deloc rău la revenirea pe prima scenă, cu puţină şansă putînd să obţină un rezultat de egalitate, Independenţa irosind cinci ocazii clare de a marca.

Heniu a deschis scorul relativ repede, în minutul 13 Adina Rognean şutînd imparabil de la 16 m la colţul lung. Oaspetele şi-au dublat avantajul în minutul 64, Mihaela Merlan speculînd la maximum erorile din defensiva noastră. Ioana Borodi a redus din diferenţă în minutul 71, dar pînă la final nu s-a mai întîmplat ni­mic, Heniu plecînd cu toate punctele din confruntarea cu nou promovata AS Independenţa. • AS Independenţa Baia Mare: Szidonia Salomon – Cosmina Rotaru, Florica Suciu, Diana Pop, Andreea Rakos – Marinela Cotos, Raluca Dragoş, Diana Grecu, Laura Desmerean – Adelina Fedor, Denisa Predoi – cpt. Au mai intrat: Alexandra Buftea, Andreea Pop, Camelia Daneliuc, Ioana Borodi. Antrenor: Liviu Ivasuc.

Fetele de la AS Independenţa trebuiau ca în etapa viitoare să joace la AFC Fair-Play Bucureşti (16 septembrie), însă la cererea grupării din capitală partida a fost amînată pentru o altă dată. În consecinţă, meciul următor pentru băimărence se va consuma tot pe teren propriu, în 23 septembrie, cu Vasas Femina Odorhei.

În prima etapă s-a mai disputat o singură partidă, CFR 1933 Timişoara – Vasas Femina Odorhei 0-8. Restul jocurilor, Fortuna Becicherecu Mic – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca, Universitatea Galaţi – CSŞ Târgovişte şi Universitatea Alexandria – AFC Fair-Play Bucureşti, sînt programate pentru 19 septembrie.