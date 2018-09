Partidele îşi ies din fire

Puterea şi opoziţia parlamentară se află în conflict total, fără putinţă de împăcare sau măcar de convieţuire. Rare sînt ocaziile în care deputaţii şi senatorii din cele două tabere politice antagoniste sînt de acord cu o lege şi votează împreună. De regulă, ies din sală cînd vorbesc adversarii. Dialogul constructiv putere-opoziţie este obligatoriu dacă vrem să trăim mai bine în ţară!

Cu toate că au majoritatea voturilor, PSD şi ALDE nu reuşesc să-şi impună punctul de vedere. Opoziţia respinge din start toate ideile puterii şi coaliţia nu acceptă nimic din ce propun opozanţii. Preşedintele coordonează opoziţia şi întîrzie promulgarea legilor, avînd succes mai ales pe legile justiţiei, la modificarea cărora se opun şi procurorii şi judecătorii, încurajaţi de Comisia Europeană şi de ambasadorii occidentului.

Războiul pe legile justiţiei a ajuns în Parlamentul European, fiind previzibilă o moţiune-recomandare ca legile justiţiei să nu fie modificate, ceea ce ar însemna că UE doreşte ca statul să se menţină puternic în raport cu cetăţenii români, iar drepturile încălcate prin protocoale secrete şi abuzurile din justiţie să nu fie supralicitate. Cu alte cuvinte, mai bine să sufere cîţiva decît întreaga ţară. Mai puţin periculos pentru democraţie este ca procurorii să comită unele abuzuri, decît să nu fie condamnaţi corupţii. Experimentul judiciar românesc vine însă în contra practicilor europene şi totuşi comisarii îl susţin, ceea ce ne face să credem că Europa nu mai este atentă la drepturile omului, cum era înainte de invazia arabilor terorişti.

Premierul Viorica Dăncilă va merge probabil la Parlamentul European şi va explica că statul de drept trebuie respectat. Ministrul justiţiei Tudorel Toader va răspunde la întrebările verzilor. Dar şi mai bine ar fi dacă şefii Parlamentului României i-ar convinge pe europarlamentari că justiţia română a scăpat de sub controlul democratic, că este nevoie de echilibru între puterile din stat, nu de o superputere alimentată cu fonduri publice uriaşe, pentru spionarea cetăţenilor. Se pare că „big brother” este acceptat tacit în occident, deci şi drepturile cetăţenilor europeni sînt încălcate pe motiv de terorism, anticorupţie, mafie, crimă organizată…

Lupta politică internă a dus la slăbirea PSD, care acum este atacat şi din interiorul partidului. Primăriţa generală Gabriela Firea se plînge într-o scrisoare că Bucureştiul are mari probleme, Guvernul nu susţine capitala şi preşedintele-şef Liviu Dragnea n-o ajută. Cu experienţă administrativă minimă (n-a fost consilier local, primar de sector), fosta jurnalistă Gabriela Firea cere bani de la Guvern pentru a rezolva necazurile capitalei. Dar bugetul ţării este strîmtorat, fondurile de dezvoltare locală au fost deja repartizate în ţară, iar granturile europene se cîştigă pe proiecte cofinanţate. De unde să scoată Guvernul alţi bani?!

Cel mai mare pericol este că cele 500.000 de apartamente din Bucureşti depind de sistemul centralizat de încălzire, care a intrat oficial în faliment – cetăţenii nu-şi plătesc datoriile. Primăriţa trebuia să recunoască şi să-i sfătuiască pe cetăţeni să-şi monteze centrale termice de apartament – precum în Baia Mare. Gabriela Firea îşi dă seama că a greşit la cheltuirea bugetului de un miliard de euro şi, pentru a-şi ascunde imaturitatea administrativă, aruncă vina pe alţii.

Românii n-au apă, canalizare, drumuri, iar primăriile risipesc fondurile publice pentru stadioane şi festivaluri. Prioritizarea investiţiilor şi a alocărilor ar trebui să fie tema principală a dialogului putere-opoziţie. O soluţie ar fi ca cetăţenii să fie consultaţi prin referendum dacă vor un stadion de 100 de milioane de euro, ori apă, canalizare, drumuri, curăţenie, spaţii verzi?…