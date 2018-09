Peste 7.500 de pachete cu ţigări, confiscate la frontiera de nord

Poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei au descoperit şi confiscat, în urma unor acţiuni pe linia combaterii contrabandei cu ţigări la frontiera de nord, peste 7.500 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în valoare de aproximativ 87.800 lei.

Duminică, 9 septembrie, în jurul orei 12, un echipaj al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei a oprit pentru control, pe raza localităţii Crăciuneşti, un autoturism marca Volkswagen Golf în care se aflau două persoane.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de frontieră au observat, ascunse în bordul autoturismului, mai multe pachete cu ţigări, fapt pentru care cele două persoane, în vârstă de 51, respectiv 22 de ani, împreună cu autoturismul, au fost conduse la sediu în vederea efectuării unui control amănunţit.

Cu această ocazie, în bordul maşinii au fost descoperite 501 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, care erau ascunse sub airbag-ul autoturismului.

Ţigările, în valoare de 5.900 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar autoturismul folosit la transportul acestora a fost indisponibilizat până la finalizarea cercetărilor.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

• Luni dimineaţă, în jurul orei 7, o patrulă a Poliţiei de Frontieră din Sarasău a observat mai multe persoane care transportau către interiorul ţării colete voluminoase. Imediat, s-a acţionat pentru reţinerea celor în cauză, dar în momentul în care bărbaţii au observat echipajul poliţiei de frontieră au abandonat coletele şi au fugit către teritoriul ucrainean.

La faţa locului au fost descoperite 8 colete, care au fost transportate la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 6.000 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană.

Ţigările, în valoare de 70.200 lei, au fost confiscate, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi trecere frauduloasă a frontierei de stat.

• Poliţiştii de frontieră din Valea Vişeului au descoperit două colete, care conţineau 1.000 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în valoare de 11.700 lei, care au fost confiscate. În continuare, se efectuează cercetări pentru identificarea persoanelor implicate.