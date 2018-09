Punct mare!

HC Dunărea Brăila – CS Minaur Baia Mare 24-24 (13-12)

După trei puncte în meciul de debut al Ligii Florilor (25-21 cu Galaţi), CS Minaur a continuat seria pozitivă şi în deplasarea de la HC Dunărea Brăila. Băimărencele au obţinut un egal, 24-24 (13-12), rezultat care le menţine în partea superioară a clasamentului şi care le aduce un moral excelent pentru etapa de acasă cu Râmnicu Vâlcea. Putem spune că este un început bun pentru formaţia lui Costică Buceschi, însă campionatul este abia la debut, dar avem speranţele unui sezon promiţător.

Disputa de la Brăila aduce egalitate după primele şase minute, 6-6, după care vine o perioadă excelentă pentru oaspete. Minaur se distanţează mai întîi la trei goluri, 5-8 (13′), iar mai apoi la patru, 6-10 (17′). Dunărea reechilibrează partida şi revine la numai un gol de adversar, 9-10 (19′), ca pînă la finalul reprizei chiar să deţină un avantaj fragil, 13-12. Partea secundă debutează mai bine pentru gazde, care înscriu de două ori la rînd, 15-12 (33′). Gazdele vor păstra un avantaj constant de două goluri, însă doar pînă în minutul 44, cînd băimărencele egalează la 18. Dunărea va mai conduce în alte două rînduri la diferenţă de două goluri, 20-18 (46′), 24-22 (55′), suficient pentru Minaur de a avea şansa revenirii. Care se produce în finalul partidei, cu două goluri marcate de Shteriova şi Cîrstea. CS Minaur are chiar şansa adjudecării tuturor celor trei puncte, dar atacul de aproximativ un minut nu mai schimbă nimic, însă ne mulţumim şi cu un punct. • Arbitri: S. Mârza / C. Nedelea (Cluj-Napoca). Observator FRH: Viorel Ciucan (Bucureşti). • Aruncări de la 7 m: 10-2 (transformate: 4-1). Minute de eliminare: 6-10. • HC Dunărea Brăila: Do­bre, Razum – Vătu 7 (4 din 7 m), Dache 6, Tudor 4, D. Axinte 3, Safta 2, C. Gheorghe 1, C. Preda 1, Shutka Burtea, Berescu, D. Munteanu, Krnic. Antrenor: Dumitru Berbece. • CS Minaur Baia Mare: Medvedova, Enache, Nas­tăsă – Rysankova 7, Seraficeanu 3, Lisewska 3 (1 din 7 m), Shteriova 3, Cîrstea 2, Orşivschi 2, Taivan 2, Burlacenko 1, Bondar 1, Andriţa, Popescu. Antrenori: Costică Buceschi, Magda Kovacs şi Claudia Cetăţeanu.

Rezultatele etapei 2: CSU Cluj-Napoca – CSM Slatina 20-21; CSM Roman – SCM Gloria Buzău 18-19; HC Dunărea Brăila – CS Minaur Baia Mare 24-24; CSM Galaţi – HC Zalău 24-24; ASC Corona 2010 Braşov – CSM Bucureşti 20-22; CS Măgura Cisnădie – CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud 22-21; SCM Râmnicu Vâlcea – SCM Craiova (joi, 13 septembrie, ora 17.30, TVR 1).

Etapa viitoare (duminică, 16 septembrie): CS Minaur Baia Mare – SCM Râmnicu Vâlcea; SCM Gloria Buzău – CS Măgura Cisnădie; CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud – CSU Cluj-Napoca; CSM Slatina – ASC Corona 2010 Braşov; HC Zalău – HC Dunărea Brăila; SCM Craiova – CSM Roman (ora 11.00, TVR 2); CSM Bucureşti – CSM Galaţi (ora 17.30, TVR 1).