Vlad Emanuel Duruş, deputat USR Maramureş: „Sistemul de învăţământ trebuie să ofere fiecărui elev şanse după talentul său”

Prima zi de şcoală creează emoţie deopotrivă atât pentru cei care vor ocupa un loc în bancă, precum şi pentru cei care au trecut peste această perioadă. Ultimii, părinţi sau bunici, au nostalgia orelor petrecute în sălile de clasă, a momentului în care, la începutul fiecărui an, găseau pe un colţ de bancă cărţile care urmau să le fie izvor de cunoaştere. Au imaginea primei învăţătoare, a primilor prieteni, unii rămaşi cu acest statut pe viaţă, a primei iubiri apărute în anii de liceu.

Pentru cei care azi sună clopoţelul, ziua aceasta înseamnă începutul sau continuarea unui drum. De modul în care se vor implica în studiu depinde, în cea mai mare măsură, viitorul lor. Societatea trebuie să înveţe să respecte valorile. Să ofere fiecăruia locul pe care şi l-a câştigat prin muncă. Exemplul trebuie să vină de la vârf, acolo unde în cele mai importante funcţii în stat trebuie să stea oameni de cea mai mare calitate profesională. Altfel, scara valorilor e răsturnată. Am militat şi voi milita pentru asta. Este datoria noastră, a tuturor, să creăm un sistem care promovează munca şi performanţa, în care contează valoarea fiecărei persoane, care are grijă ca niciun copil să nu piardă şansele pe care propriul talent i le susţine. Valoarea sistemului de învăţământ este dată de capacitatea de a educa în spiritul unei astfel de societăţi. Părinţii şi dascălii sunt primele exemple pentru elev. Avem o mare responsabilitate în a construi caracterele viitorului.

Pentru unii părinţi, azi nu e o zi doar pentru lacrimi de fericire. Ochii lor sunt inundaţi de lacrimi de tristeţe. Sunt alături de copiii lor doar prin intermediul pozelor sau imaginilor video trimise prin telefon. Imposibilitatea asigurării unui trai decent din muncă cinstită, i-a obligat să plece. Nimic nu e mai dureros decât să nu-ţi poţi ţine copilul de mână într-o astfel de zi sau în momente din viaţă în care are nevoie de tine. Şi sunt foarte multe! Bunicul, unchiul, mătuşa, vecinul, dascălul nu pot înlocui un părinte. Această depărtare îi face pe mulţi tineri să se piardă în viaţă. Preocuparea principală a oricărui Guvern ar trebui să fie aducerea acestor părinţi lângă copiii lor.

Din păcate, în 2018 avem încă multe unităţi de învăţământ care nu sunt pregătite aşa cum trebuie pentru a-şi primi elevii. Sunt şcoli în care toaleta este tot în curte, apa se aduce cu găleata, materialele didactice sunt insuficiente. Mulţi dintre dascăli cumpără din banii lor diverse materiale pentru a putea preda la clasă în bune condiţii. Avem mulţi profesori „eroi”. Nu e un cuvânt mare. Le mulţumesc pentru pasiunea, crezul şi speranţa cu care-şi fac meseria!

Începutul de an şcolar e şi pentru a ne încărca cu speranţa unui nou început. Le doresc tuturor celor implicaţi, dascăli, elevi, părinţi, să aibă un an cu rezultate foarte bune, care să-i aducă mai aproape de planurile lor profesionale şi intelectuale.

Deputat USR Maramureş, Vlad Emanuel Duruş

(P)